Біла труна і багато троянд: як попрощалися з блогеркою Vikunciy після смертельної ДТП

30 травня відбулася церемонія прощання з 26-річною українською блогеркою Вікторією Мирошніченко, відомою в мережі під ніком Vikunciy. Інфлюенсерка загинула внаслідок жахливої ДТП на трасі "Київ – Одеса".

Поховали її у селі Піщанка Дніпропетровської області. Кадри з прощання з блогеркою Vikunciy опублікувало видання "Телеграф".

О 10:00 в Самарському Пустельно-Миколаївському монастирі відбулася церемонія відспівування Вікторії Мирошніченко. На місці встановили кілька світлин загиблої, а рідні та друзі принесли великі букети білих троянд.

Похорон блогерки Vikunciy / Фото "Телеграф"

Поховання відбулося на цвинтарі в селі Піщанка. Вікторію поховали у білій дерев'яній труні.

Поминальний обід запланували на 14:00 у місцевому закладі "Гуляй поле".

Як сталася аварія, в якій загинула блогерка Vikunciy?

У поліції Кіровоградської області повідомили, що смертельна ДТП відбулася 27 травня близько 14:19 у Голованівському районі. За попередньою інформацією, автомобіль Porsche Cayenne рухався у напрямку Одеси. В якийсь момент водій виїхав за межі дороги та врізався в бетонну стелу, яка стояла неподалік проїзної частини. Після удару автомобіль загорівся і повністю згорів. Коли рятувальники загасили вогонь, у салоні знайшли тіла водія та пасажира.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини аварії.

Незадовго до трагедії блогерка Vikunciy згадувала про проблеми з колесом автівки.