Помер Боб Вейр – один із засновників гурту Grateful Dead

Помер американський музикант та один із засновників гурту Grateful Dead Боб Вейр. Йому було 78 років.

Вейр помер після боротьби з раком та захворюваннями легень. Пише 24 Канал з посиланням на його офіційну сторінку в інстаграмі.

У заяві зазначається, що Боб Вейр помер в оточенні близьких. Музиканту діагностували рак у липні, також він зіштовхнувся з "супутніми проблемами з легенями".

Боббі назавжди залишиться провідною силою, чия унікальна майстерність змінила американську музику. Тут немає останньої завіси насправді. Лише відчуття, що хтось знову вирушає в дорогу,

– йдеться у дописі.

Родина чоловіка попросила про приватність у складний для них час і подякувала за підтримку.

Що відомо про Боба Вейра і гурт Grateful Dead?