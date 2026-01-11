Укр Рус
11 січня, 11:55
Помер Боб Вейр – один із засновників гурту Grateful Dead

Марія Примич
Основні тези
  • Помер американський музикант та один із засновників гурту Grateful Dead Боб Вейр у віці 78 років.
  • Вейр зіштовхнувся з раком та проблемами з легенями й помер в оточенні близьких.

Помер американський музикант та один із засновників гурту Grateful Dead Боб Вейр. Йому було 78 років.

Вейр помер після боротьби з раком та захворюваннями легень. Пише 24 Канал з посиланням на його офіційну сторінку в інстаграмі.

У заяві зазначається, що Боб Вейр помер в оточенні близьких. Музиканту діагностували рак у липні, також він зіштовхнувся з "супутніми проблемами з легенями". 

Боббі назавжди залишиться провідною силою, чия унікальна майстерність змінила американську музику. Тут немає останньої завіси насправді. Лише відчуття, що хтось знову вирушає в дорогу, 
– йдеться у дописі.

Родина чоловіка попросила про приватність у складний для них час і подякувала за підтримку.

Що відомо про Боба Вейра і гурт Grateful Dead?

  • Кар'єра Боба Вейра тривала понад 60 років. Прорив стався у 1965 році, коли він заснував гурт Grateful Dead. 

  • Колектив формував рок-музику. Музиканти вважаються одними з піонерів джем-бендів. 

  • У 1994 році гурт ввели до Зали слави рок-н-ролу. У 2007 році він отримав нагороду за життєві досягнення на премії "Греммі".

  • Колектив припинив свою діяльність у 1995 році, коли помер один зі співзасновників Джеррі Гарсія. 

  • Боб Вейр народився 16 жовтня 1947 року. У 13-річному віці він почав грати на гітарі, а згодом почав відвідувати фолкклуби, де виконував музику у стилі блюграс.

  • Вейр уперше побачив Гарсію у клубі Tangent у місті Пало-Альто. Той грав на банджо. 

  • У 1964 році Боб познайомився з Джеррі. Вони почали виступати у гурті Warlocks, який потім отримав назву Grateful Dead.