Помер Боб Вейр – один із засновників гурту Grateful Dead
- Помер американський музикант та один із засновників гурту Grateful Dead Боб Вейр у віці 78 років.
- Вейр зіштовхнувся з раком та проблемами з легенями й помер в оточенні близьких.
Помер американський музикант та один із засновників гурту Grateful Dead Боб Вейр. Йому було 78 років.
Вейр помер після боротьби з раком та захворюваннями легень. Пише 24 Канал з посиланням на його офіційну сторінку в інстаграмі.
У заяві зазначається, що Боб Вейр помер в оточенні близьких. Музиканту діагностували рак у липні, також він зіштовхнувся з "супутніми проблемами з легенями".
Боббі назавжди залишиться провідною силою, чия унікальна майстерність змінила американську музику. Тут немає останньої завіси насправді. Лише відчуття, що хтось знову вирушає в дорогу,
– йдеться у дописі.
Родина чоловіка попросила про приватність у складний для них час і подякувала за підтримку.
Що відомо про Боба Вейра і гурт Grateful Dead?
Кар'єра Боба Вейра тривала понад 60 років. Прорив стався у 1965 році, коли він заснував гурт Grateful Dead.
Колектив формував рок-музику. Музиканти вважаються одними з піонерів джем-бендів.
У 1994 році гурт ввели до Зали слави рок-н-ролу. У 2007 році він отримав нагороду за життєві досягнення на премії "Греммі".
Колектив припинив свою діяльність у 1995 році, коли помер один зі співзасновників Джеррі Гарсія.
Боб Вейр народився 16 жовтня 1947 року. У 13-річному віці він почав грати на гітарі, а згодом почав відвідувати фолкклуби, де виконував музику у стилі блюграс.
Вейр уперше побачив Гарсію у клубі Tangent у місті Пало-Альто. Той грав на банджо.
У 1964 році Боб познайомився з Джеррі. Вони почали виступати у гурті Warlocks, який потім отримав назву Grateful Dead.