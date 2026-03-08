Я не в СІЗО, – Беспалов уперше після таємничого зникнення вийшов на зв'язок

Наприкінці січня в мережі почали активно обговорювати зникнення блогера-пліткаря Богдана Беспалова. Тепер уперше за більше як місяць він вийшов на зв'язок з аудиторією.

Аудіозвернення блогера опублікували в його телеграм-каналі.

Богдан заявив, що має обмежений доступ до зовнішнього світу й телефону, але коли є можливість, користується інтернетом.

Богдан Беспалов уперше після зникнення вийшов на зв'язок / Скриншот з телеграм-каналу

Ніколи не думав, що за одну добу може так кардинально змінитися життя, і все, що для тебе було комфортним, те, що робило тебе щасливим, те, що приносило посмішку й хороші емоції, – усе це втрачає будь-який сенс. І ти потрапляєш туди, де базові речі для життя людини – це вже велика радість,

– сказав Беспалов.

Він додав, що обов'язково повернеться до блогу, просто зараз такий період "коли треба трішечки почекати". За можливості він висвітлюватиме певні речі та передаватиме інформацію через менеджерів.

Хочу відкинути всі спекуляції. Я не в СІЗО. Будь ласка, не ведіться на таку маячню. Я не перебуваю під слідством. Я не виїжджав з України,

– наголосив блогер.

Також Богдан Беспалов стверджує, що є конкретна людина, яка хотіла зробити так, щоб він зник назавжди. Втім, за його словами, у результаті це лише пішло йому на користь.

Коли ти відрізаний від зовнішнього світу, є багато часу переосмислити підхід до роботи, того, що ти створював, як це можна покращити,

– поділився блогер.

Окремо Богдан прокоментував свій стан здоров'я. Він заявив, що останнім часом постійно хворіє.

Для довідки! Богдан Беспалов – відомий блогер, який створив спільноту пліткарів шоубізу. За його телеграм-каналом стежить понад 64 тисячі підписників, ютуб-каналом – більше як 80 тисяч, а в інстаграмі – більше ніж 40 тисяч фоловерів.

Богдан Беспалов / Фото з його соцмереж

Що відомо про зникнення Богдана Беспалова?