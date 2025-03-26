На фронті загинув Богдан Немцов – колишній музикант симфонічного оркестру Запорізької філармонії
- На війні загинув Богдан Немцов, колишній музикант Запорізької обласної філармонії, йому було 32 роки.
- Про загибель Немцова повідомила директорка філармонії Ірина Конарева.
На війні загинув Богдан Немцов – колишній музикант академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії. Українському захисникові було 32 роки.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка філармонії Ірина Конарева, передає Show 24. За словами жінки, Богдан Немцов загинув 18 березня 2025 року.
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Біль… Богдан Немцов… 15.10.1992 — 18.03.2025. Загинув бувший музикант академічного симфонічного оркестру Запорізької філармонії. Світла пам'ять і безмежна вдячність за захист,
– написала Конарева.
У коментарях під дописом люди висловлюють співчуття рідним Богдана.
Як пише "Укрінформ", Богдан Немцов народився у місті Марганець, Дніпропетровської області. Він здобув освіту у Дніпровській академії музики.
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