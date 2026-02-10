Блогерку Гончарук запідозрили в заробітку з Росії під час війни: банки взялись за перевірку

Українська інстаграм-блогерка Богдана Гончарук потрапила у гучний скандал. У мережі з'явилися аудіозаписи, де вона розповідає, як виводити кошти з російських та білоруських карток. Представники банків вже відреагували.

Автор ютуб-каналу "Скібі Тру" Максим Скибинський опублікував на своїй сторінці у тредсі аудіозаписи, що виглядають як голосові повідомлення Богдани Гончарук. У них блогерка начебто розповідає про те, як витрачає кошти з Росії та Білорусі.

До слова Реклама зі школяркою і хвиля обурення в Threads: гендиректор Укрпошти визнав помилку

Оплата з Росії та Білорусі – у мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я переказую кошти, а потім витрачаю в Росії. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської картки я теж знаю, як вивести на українську,

– йдеться у повідомленні.

Богдана Гончарук додає у цих голосових повідомленнях, що у неї не виникає жодних проблем з банками.

"Може це тому, що в мене є ФОП і я плачу податки й в "зеленому списку" й вони не дивляться на картки фізичної особи. Я реально проводжу всі оплати на картки Monobank і ПриватБанк тільки свої, потім знімаю і переводжу на валюту", – говорить жінка у повідомленні.

Оприлюднені аудіозаписи: слухайте онлайн

Допис набув резонансу у соціальній мережі. На нього відреагував Олег Гороховський, співзасновник Monobank.

Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила,

– прокоментував Гороховський.

"ПриватБанк" також звернув на це увагу. Команда банку зазначила, що відправила інформацію у фінансовий моніторинг для перевірки.



Гороховський та "ПриватБанк" відреагували / Скриншот з тредсу

Також Максим Скибинський додав, що після публікації команда Богдани Гончарук телефонувала йому й пропонувала кошти за спростування. Він записав цю розмову, але вирішив наразі не публікувати.

Блогер також опублікував скриншот аудіозаписів, які публікував, щоб довести – про гроші з Росії та Білорусі йшла мова вже після початку повномасштабної війни.



Скриншот листування / Фото з тредсу Максима Скибинського

Попередній скандал за участі Гончарук