16 травня у Відні відгримів 70-й пісенний конкурс Євробачення. Перемогу вперше здобула Болгарія. Країну представляла 27-річна співачка Dara з запальною піснею Bangaranga.

За результатами голосування журі та глядачів представниця Болгарії отримала 516 балів. У розмові з російською телеведучою Яною Чуриковою путініст Філіп Кіркоров заявив про співпрацю з болгарською делегацією на Євробаченні-2026, повідомляє російське видання СтарХит.

Читайте також Болгарія перемогла у фіналі Євробачення-2026: текст і переклад пісні Bangaranga

Відео розмови Філіпа Кіркорова з Яною Чуриковою опублікували в телеграм-каналі europium. Путініст розповів, як його команда допомагала створювати номер для Dara.

Путініст заявив, що багато років співпрацював з різними країнами на Євробаченні, тож "було б гріхом не встати під прапор своєї малої батьківщини – Болгарії", з якої й почався його шлях у шоубізнесі.

Коли до мене звернулось болгарське телебачення з проханням підтримати Болгарію цього року, я не міг собі відмовити в задоволенні. Моя поява на самому конкурсі, мабуть, викликала б нездоровий інтерес – і на самому конкурсі, і в нашій країні мене б, мабуть, не так зрозуміли. Хоча музика не має меж з політикою,

– сказав Кіркоров.

За словами співака, він працює з "командою мрії".

Ми почали підготовку, вибрали співачку, почали готувати її до національного болгарського відбору. Прекрасна співачка, вона колись виграла проєкт "Голос", молода. Але в неї була одна проблема – у неї не було хіта. Але ми побачили в ній потенціал. Я побачив, що вона може бути дівою,

– розповів путініст.

Ба більше, Кіркоров заявив, що Болгарія була й залишається "16 республікою Росії". Путініст стверджує, що болгари "дуже люблять" росіян і "дуже сумують" за Росією.

Болгарія на Євробаченні-2026: що відомо?

Dara – одна з найвідоміших попвиконавиць Болгарії. Як зазначається на сайті Євробачення, вона "формує образ сучасної болгарської попмузики завдяки унікальному голосу, потужній сценічній присутності та сміливому змішуванню жанрів".

Серед найбільш відомих пісень співачки: Thunder, Call Me та Mr. Rover. Вони тижнями очолювали чарти. Треки та відео Dara зібрали понад 80 мільйонів прослуховувань та переглядів.

Одним з авторів Bangaranga є грецький композитор Дімітріс Контопулос – багаторічний друг Філіпа Кіркорова. Вони разом написали пісню Shady Lady, з якою зрадниця Ані Лорак представляла Україну на Євробаченні-2008 та посіла 2 місце.

Також Контопулос працював над треком You Αre the Only One, з яким російський співак Сергій Лазарєв посів 3 місце на пісенному конкурсу у 2016 році.