Бредлі Купер планує освідчитися Джіджі Хадід, – ЗМІ

Інсайдер повідомив, що актор Бредлі Купер найближчим часом планує освідчитися своїй коханій, моделі Джіджі Хадід. За його словами, пара налаштована на більш серйозні стосунки.

Пише Show 24 з посиланням на Page Six. Джерело зазначило, що Купер хоче створити сім'ю з Хадід.

До слова Джіджі Хадід вперше оголосила про стосунки з Бредлі Купером й показала романтичне фото

Інсайдер розповів, що Бредлі Купер хоче одружитися з Джіджі Хадід та мати з нею спільних дітей.

Він може поставити це питання протягом наступних кількох місяців,

– цитує видання інсайдера.

Уперше чутки про роман 50-річного актора та 30-річної моделі з'явилися в жовтні 2023 року. Їх помітили за вечерею у ресторані Via Carota у Вест-Вілледжі (Нью-Йорк).

За словами інсайдера, пара "неймовірно щаслива і живе у власній бульбашці".

Бредлі Купер і Джіджі Хадід можуть створити сім'ю

Зауважимо, що у Бредлі Купера є 8-річна донька від російської моделі Ірини Шейк. Джіджі Хадід виховує 4-річну доньку від ексучасника гурту One Direction Зейна Маліка.

Вони можуть уявити собі змішану сім'ю зі своїми доньками та власними дітьми,

– повідомило джерело.

У січні інсайдер сказав журналу People, що доньки Бредлі й Джіджі проводять час разом.

Це дуже мило. Вони зайняті роботою, але також ставлять на перше місце свої стосунки та доньок,

– сказав він.

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