Бредлі Купер планує освідчитися Джіджі Хадід, – ЗМІ
- Бредлі Купер планує освідчитися Джіджі Хадід та створити з нею сім'ю.
- Чутки про їхній роман з'явилися в жовтні 2023 року, а їхні діти вже проводять час разом.
- Купер має 8-річну доньку від Ірини Шейк, а Хадід – 4-річну доньку від Зейна Маліка.
Інсайдер повідомив, що актор Бредлі Купер найближчим часом планує освідчитися своїй коханій, моделі Джіджі Хадід. За його словами, пара налаштована на більш серйозні стосунки.
Пише Show 24 з посиланням на Page Six. Джерело зазначило, що Купер хоче створити сім'ю з Хадід.
До слова Джіджі Хадід вперше оголосила про стосунки з Бредлі Купером й показала романтичне фото
Інсайдер розповів, що Бредлі Купер хоче одружитися з Джіджі Хадід та мати з нею спільних дітей.
Він може поставити це питання протягом наступних кількох місяців,
– цитує видання інсайдера.
Уперше чутки про роман 50-річного актора та 30-річної моделі з'явилися в жовтні 2023 року. Їх помітили за вечерею у ресторані Via Carota у Вест-Вілледжі (Нью-Йорк).
За словами інсайдера, пара "неймовірно щаслива і живе у власній бульбашці".
Бредлі Купер і Джіджі Хадід можуть створити сім'ю
Зауважимо, що у Бредлі Купера є 8-річна донька від російської моделі Ірини Шейк. Джіджі Хадід виховує 4-річну доньку від ексучасника гурту One Direction Зейна Маліка.
Вони можуть уявити собі змішану сім'ю зі своїми доньками та власними дітьми,
– повідомило джерело.
У січні інсайдер сказав журналу People, що доньки Бредлі й Джіджі проводять час разом.
Це дуже мило. Вони зайняті роботою, але також ставлять на перше місце свої стосунки та доньок,
– сказав він.
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