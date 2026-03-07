Ексчоловік Брітні Спірс відреагував на арешт співачки: "Кожен заслуговує на приватність"
- Брітні Спірс була заарештована 4 березня за підозрою в керуванні автомобілем під впливом алкоголю чи наркотиків, але її відпустили наступного ранку.
- Розслідування триває, і очікуються результати хімічних аналізів, тоді як представник Спірс заявив, що вона вживе правильних заходів для дотримання закону.
Колишній чоловік Брітні Спірс, модель Сем Асгарі, відреагував на нещодавній арешт співачки. Він сказав, що люди роблять помилки.
Про арешт колишньої дружини в Асгарі запитали в інтерв'ю Fox News у п'ятницю, 6 березня. Уродженець Тегерана зазначив, що в першу чергу сконцентрований на війні в Ірані.
До теми П'яну Брітні Спірс заарештували в США
Коли справа доходить до людей, які роблять помилки, я це розумію. Я вважаю, що кожен заслуговує на приватність. І я сподіваюся, що преса винесла урок з минулого, і вони нададуть їй необхідну приватність
– цитує Сема Асгарі People.
Брітні Спірс заарештували ввечері 4 березня у Вентурі (штат Каліфорнія) за підозрою у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Співачку відпустили додому вранці наступного дня.
У пресрелізі, який опублікував співробітник з питань зв'язків з громадськістю Каліфорнійського дорожнього патруля Раян Айерс, йдеться, що Брітні їхала на чорному BMW 430i й перевищила швидкість, тож авто зупинили.
Спірс пройшла тести для визначення зловживання алкоголем, перш ніж її заарештували. За словами Айерс, все виглядало як "керування транспортним засобом під впливом комбінації наркотиків та алкоголю".
Розслідування інциденту триває. Очікуються результати хімічних аналізів. У коментарі People представник артистки заявив, що арешт був "неприємним інцидентом, який абсолютно не можна вибачити".
Брітні збирається вжити правильних заходів та дотримуватися закону, і, сподіваємося, це може бути першим кроком до давно назрілих змін, які мають відбутися в житті Брітні. Сподіваємося, вона зможе отримати допомогу та підтримку, які їй потрібні в цей важкий час,
– сказав він.
Представник Спірс додав, що її близькі, зокрема сини, будуть поряд.
Що відомо про стосунки Брітні Спірс і Сема Асгарі?
Брітні Спірс і Сем Асгарі почалися зустрічатися у 2016 році. Закохані одружилися у червні 2022 року, проте вже у липні 2023 року розлучилися. Їхній шлюб офіційно розірвали у травні 2024 року.
Інсайдер повідомляв People, що розлучення пройшло мирно, і шлюбний договір не оскаржувався.
Через кілька місяців після розриву Асгарі зізнався, що час, проведений зі співачкою, був "благословенням".