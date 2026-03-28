Брітні Спірс порушила мовчання після арешту за "п'яне" водіння
- Брітні Спірс відновила свою сторінку в інстаграмі після затримання за водіння у нетверезому стані, подякувавши шанувальникам за підтримку.
- Судове засідання у справі Спірс призначене на 4 травня, і вона вже понад три тижні не вживає алкоголь, відвідуючи зустрічі Анонімних алкоголіків.
Вперше після затримання за водіння у нетверезому стані Брітні Спірс вийшла на зв'язок із шанувальниками.
Артистка відновила свою сторінку в інстаграмі, яку раніше видалила на тлі інциденту. На це звернуло увагу видання Billboard.
Брітні опублікувала відео, де танцює перед дзеркалом разом зі своїм 19-річним сином Джейденом Федерлайном, а також подякувала фанам за підтримку.
Дякую вам, друзі, за всю вашу підтримку. Проводити час із родиною та близькими – це справжнє благословення! Залишайтеся добрими,
– написала співачка.
До слова, раніше колишній асистент і давній друг артистки Шон Філіпс у коментарі для E! News зазначив, що, попри ситуацію із затриманням, у виконавиці все гаразд.
Що відомо про затримання Брітні Спірс?
- Це сталося ввечері 4 березня. Співачку заарештували правоохоронці Каліфорнійського дорожнього патруля.
- Судове засідання у справі артистки призначене на 4 травня.
- Як повідомляє Daily Mail, Брітні Спірс вже понад три тижні не вживає алкоголь. Крім того, вона регулярно відвідує зустрічі Анонімних алкоголіків у Лос-Анджелесі.
- Представник співачки наголосив, що надалі вона має намір дотримуватися закону.