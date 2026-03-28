Брітні Спірс порушила мовчання після арешту за "п'яне" водіння

Вперше після затримання за водіння у нетверезому стані Брітні Спірс вийшла на зв'язок із шанувальниками.

Артистка відновила свою сторінку в інстаграмі, яку раніше видалила на тлі інциденту. На це звернуло увагу видання Billboard.

Брітні опублікувала відео, де танцює перед дзеркалом разом зі своїм 19-річним сином Джейденом Федерлайном, а також подякувала фанам за підтримку.

Дякую вам, друзі, за всю вашу підтримку. Проводити час із родиною та близькими – це справжнє благословення! Залишайтеся добрими,

– написала співачка.

До слова, раніше колишній асистент і давній друг артистки Шон Філіпс у коментарі для E! News зазначив, що, попри ситуацію із затриманням, у виконавиці все гаразд.

Що відомо про затримання Брітні Спірс?