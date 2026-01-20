Я роками мовчав, – старший син Бекхемів уперше заговорив про конфлікт з батьками

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів, Бруклін, уперше висловився про конфлікт з батьками. Хлопець заявив, що не хоче миритися з родиною, і що більше не перебуватиме під контролем, а захищатиме себе.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Брукіна. Він опублікував офіційну заяву у сториз.

Бруклін Бекхем заявив, що все життя батьки "контролювати наративи в пресі" про родину. Хлопець стверджує, що Девід та Вікторія "нескінченно намагалися зруйнувати" його стосунки з Ніколою Пельц.

Я роками мовчав і докладав усіх зусиль, щоб ці справи залишалися в таємниці. На жаль, мої батьки та їхня команда продовжували звертатися до преси, не залишаючи мені іншого вибору, окрім як говорити за себе та розповідати правду лише про деякі брехні, які були надруковані,

– написав первісток Бекхемів.

Нікола – дочка американського мільярдера-бізнесмена Нельсона Пельца та колишньої моделі Клаудії Хеффнер Пельц. Дівчина вийшла заміж за Брукліна у 2022 році.

Бруклін звинуватив батьків у тому, що вони намагалися зруйнувати його весілля. За словами хлопця, Вікторія "скасувала пошиття сукні Ніколи в останню хвилину", тож довелося терміново шукати нову.

За кілька тижнів до нашого великого дня мої батьки неодноразово тиснули на мене та намагалися підкупити мене, щоб я відмовився від прав на своє ім'я, що могло б вплинути на мене, мою дружину та наших майбутніх дітей,

– розповів Бруклін.

Бекхем поділився, що відтоді, як почав захищати себе перед родиною, "отримувала нескінченні нападки від батьків": як приватно, так і публічно.

Навіть моїх братів посилали атакувати мене в соцмережах, перш ніж вони зрештою нізвідки заблокували мене минулого літа,

– додав він.

Первісток Бекхемів стверджує, що Вікторія зірвала його перший танець з дружиною, адже захотіла потанцювати з сином. Бруклін зізнався, що "ніколи в житті не почувався так незручно і принижено".

Моя родина постійно зневажає мою дружину, як би ми не намагалися бути разом. Моя мама неодноразово запрошувала жінок з мого минулого в наше життя, очевидно з метою створити нам обом дискомфорт,

– стверджує хлопець.

Старший син Бекхемів зазначив, що його родина "понад усе цінує публічну рекламу та схвалення".

Наратив про те, що моя дружина контролює мене, абсолютно неправильний. Мої батьки контролювали мене більшу частину мого життя. Я виріс з непереборною тривогою. Вперше в житті, відколи я покинув свою сім'ю, ця тривога зникла. Я прокидаюся щоранку вдячним за життя, яке я обрав, і знайшов спокій і полегшення,

– підсумував Бруклін.

Хлопець додав, що вони з Ніколою не хочуть життя, "сформованого іміджем, пресою чи маніпуляціями". Вони прагнуть миру, приватності й щастя для себе і своєї майбутньої сім'ї.

Девід та Вікторія Бекхмеми наразі не прокоментували заяву старшого сина. BBC та The Guardian звернулись до них за коментарями.

Що Девід і Вікторія Бекхеми говорили про стосунки з Брукліном?