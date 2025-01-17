Тяжкохворий Брюс Вілліс вперше за декілька років вийшов на публіку: рідкісні кадри актора
- Брюса Вілліса рідше бачать на публіці після діагнозу лобно-скроневої деменції.
- Нещодавно відвідав Каліфорнію, де поспілкувався з рятувальниками на тлі лісових пожеж.
Після того, як в зірки "Міцного горішка" Брюса Вілліса у 2023 році виявили лобно-скроневу деменцію, його стали все рідше бачити на публіці. Водночас днями це змінилося.
Річ у тім, що голлівудський актор прибув до Каліфорнії на тлі масових лісових пожеж, де поспілкувався з рятувальниками. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дружини Брюса Вілліса.
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Так, Емма Гемінґ опублікувала чорно-біле відео, на якому Брюс Вілліс стоїть поруч з місцевими рятувальними службами.
Помітивши рятувальника, Брюс ніколи не пропускав нагоди висловити свою вдячність щирим рукостисканням і словами "дякую за вашу службу". Вчорашній день не став винятком,
– зазначила під роликом кохана актора.
Зауважимо, восени донька Брюса Вілліса розповіла про самопочуття батька, зазначивши, що стан здоров'я актора стабільний. Згодом його до того ж бачили на прогулянці, що можна вважати позитивним знаком щодо одужання Вілліса.
Що відомо про лобно-скроневу деменцію
Це рідкісна хвороба, яка вражає певні ділянки мозку. Через неї людині стає важко спілкуватися, контролювати свої емоції та поведінку.
З прогресуванням захворювання у пацієнтів спостерігаються додаткові симптоми: сповільнення рухів, підвищення м'язового тонусу (ригідність) та поступова втрата контролю над різними фізичними функціями організму.