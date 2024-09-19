Таллула розповіла, у якому стані її батько. На щастя, самопочуття актора наразі стабільне.

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Таллула відзначила позитивний аспект у цей складний для сім'ї час та відверто розповіла про емоційні наслідки хвороби свого тата.

В цій ситуації це дуже добре. Це важко, є болючі дні, але в них так багато любові. І це дійсно показало мені, що не можна сприймати будь-який момент як належне. Я дійсно думаю, що він дуже пишається мною,

– поділилася дівчина.

Що відомо про хворобу Брюса Вілліса

Навесні 2022 року в актора діагностували афазію, а в лютому 2023 року, коли стан його здоров'я погіршився, в Брюса виявили "лобно-скронева деменція". Ця рідкісна форма деменції вражає лобові та скроневі відділи мозку, що призводить до помітних змін у поведінці та мовленні. За даними Британської національної служби охорони здоров'я, лобно-скронева деменція призводить до серйозних труднощів у спілкуванні та емоційної нестабільності. В міру прогресування захворювання люди можуть стикатися з такими симптомами, як сповільненість рухів, скутість і поступова втрата контролю над різними фізичними процесами.

Прагнучи підвищити обізнаність про цю виснажливу хворобу, родина Вілліса вирішила відкрито розповісти про його діагноз. Вони сподіваються привернути увагу до нагальної потреби в дослідженнях і розробці ефективних методів лікування для тих, хто страждає на лобно-скроневу деменцію.