Книжкова продюсерка і колишня рестораторка Маргарита Січкар показала зруйнований будинок. Її майно постраждало внаслідок російської атаки по Київщині у ніч проти 8 серпня.

Січкар поділилась подробицями з журналістами "ЖВЛ". Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Сніданку з 1+1".

Маргарита Січкар розповіла, що вони з мамою і донькою прокинулися від страшного вибуху.

Донька вибігла з кімнати й почала кричати. Мама побігла у підвал. Ми одяглися. Мама вийшла, у неї піднявся тиск,

– пригадала книжкова продюсерка.

Внаслідок потужної вибухової хвилі вибило двері підвалу. Уламки "Шахеда" розкидало по подвір'ю, знесло дерева, у будинку вибиті вікна, також постраждав автомобіль. Маргарита розповіла про процес відновлення оселі.

Приїхали самі робітники військової адміністрації, зробили акти. Комісія є, процес, який компенсує держава. Є кошти міської адміністрації, плюс громада – мені тут же написали з бізнес-спільноти, що вони готові підтримувати й допомогти відновити,

– поділилась вона.

Маргарита Січкар показала зруйнований будинок / Скриншоти з відео

Росіяни зруйнували будинок Маргарити Січкар

Нагадаємо, після атаки Маргарита Січкар записала відео на території будинку, який зруйнували росіяни. Книжкова продюсерка розповіла, зокрема, що у будинку все винесло, а от ваза з квітами стояла на столі.

"У нас тут зірвався "Шахед". На підльоті ми встигли спуститися у підвал з мамою і дочкою. Навколо уламки цього "Шахеда". З номером ще й, падлюки", – сказала Січкар.