Скандал з будинком Остапчука: чому він розсварив ексів і як виглядає після обстрілу

Впродовж декількох років будинок Володимира Остапчука та Христини Горняк в елітному містечку поблизу Києва залишався предметом гучних суперечок між експодружжям. Тепер він привернув увагу ще й через наслідки обстрілу.

Чому навколо цієї нерухомості виникло стільки конфліктів і який вигляд вона має після руйнувань – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

З чого все почалося?

Влітку 2019 року телеведучий Володимир Остапчук та нотаріусиня Христина Горняк познайомилися в Італії. Восени 2020-го вони одружилися і вже у шлюбі придбали просторий двоповерховий будинок у передмісті столиці – в елітному котеджному містечку "Золоче Прованс", що в селищі Вишеньки. Загальна площа житла становить 170 квадратних метрів.

Христина Горняк і Володимир Остапчук / Фото з інстаграму телеведучого

Ще до повномасштабного вторгнення в домі зробили частину робіт, та після початку великої війни будівництво поставили на паузу. Про це Остапчук розповідав в інтерв'ю проєкту Слава+ на ютуб-каналі Радіо Люкс.

Христина Горняк розповідала, що Володимир взяв на себе основні витрати з будівництва, але там також є маленька "частина її грошей". Поки шоумен займався питаннями будівництва, Христина покривала значну частину побутових витрат: оплачувала комунальні послуги, власні потреби, частково поповнювала спільний бюджет.

Я в нього вклала все, про що могли б тільки мріяти нові власники. І я дуже хотіла б, щоб цей дім був наповнений теплом, любов'ю гарних людей,

– зазначала нотаріусиня в інстаграмі.

Через війну проєкт "заморозили", але згодом телеведучий заявив, що планує завершити будівництво.

Володимир Остапчук біля будинку в "Золоче Прованс" / Фото з його інстаграму

Восени 2022 року Володимир Остапчук та Христина Горняк офіційно розлучилося.

Як Остапчук і Горняк "ділили" будинок?

Після розірвання шлюбу сторони не могли дійти згоди щодо розподілу нерухомості.

Після розлучення Володимир почав нові стосунки з Катерина Полтавська і продовжив облаштовувати дім уже разом із новою обраницею. У соцмережах пара показувала процес ремонту, ділилася планами щодо вітальні та дитячої кімнати.

Христина ж тоді зауважила, що з нею ніхто цього запитання не вирішив, хоч за законом половина дому належить саме їй як спільно нажите майно. Горняк намагалася домовитися з колишнім чоловіком питання по будинку без суду, бо судовий процес означав би арешт і "замороження" будинку.

Христина Горняк біля будинку в "Золоче Прованс" / Фото з її інстаграму

Христина не раз розповідала, що Остапчук змінював своє рішення щодо майна: то пропонував залишити будинок їй, то відмовлявся від будь-яких домовленостей, водночас у березні 2025 року Володимир Остапчук і Христина Горняк змогли досягти компромісу. Сторони врегулювали питання згідно з договором про поділ спільного майна подружжя

Коли ми продамо будинок, згідно з цим договором, у кожного своя частина. У кожного по одній другій. Ми його цілим продаємо, а кошти ділимо навпіл,

– пояснювала Христина Горняк.

Наприкінці грудня 2025 року Катерина, нинішня дружина Володимира Остапчука, розповіла, що Христина Горняк заважає продажу будинку. Вона пояснила, що ціна, яку встановила Христина, надто висока, і знижувати її не збирається.

Що зараз з котеджем?

Житло постраждало внаслідок комбінованого удару Росії по території України. Фото будинку у своєму телеграм-каналі публікувала Катерина Полтавська.

Будинок Остапчука після ракетного обстрілу / Фото з телеграм-каналу Катерини Остапчук



Будинок Остапчука після ракетного обстрілу / Фото з телеграм-каналу Катерини Остапчук

Унаслідок обстрілу фасад будинку посічений уламками, частина стін пошкоджена, вибиті вікна. На подвір'ї – завали з цегли та бетону, зруйнована огорожа й видно сліди вибухової хвилі.