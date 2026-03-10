10 березня, 13:33
Хто стріляв по будинку Ріанни в Беверлі-Гіллз
Основні тези
- Будинок Ріанни в Беверлі-Гіллз обстріляли, підозрювану Іванну Ортіс затримали та визначили заставу в 10,2 млн доларів.
- Ортіс раніше мала арешти у Флориді, а під час нападу на маєток Ріанни було зроблено приблизно 10 пострілів з білої Tesla, ніхто не постраждав.
Днями будинок Ріанни в Беверлі-Гіллз обстріляли. Правоохоронці вже затримали нападницю.
Тепер вони розкрили ім'я підозрюваної. Про це повідомило видання Page Six.
Жінку, яка нібито відкрила вогонь по особняку Ріанни в Беверлі-Гіллз, ідентифікували як 35-річну Іванну Ортіс. Наразі вона перебуває в Лос-Анджелеському метрополітен-департаменті (LAPD Metropolitan Detention Center). Щоб вийти під заставу, їй доведеться сплатити 10,2 млн доларів. Причина стрілянини поки що невідома.
ЗМІ зазначають, що Ортіс раніше вже мала арешти в рідному штаті Флорида за необережне водіння, домашнє насильство та порушення умов звільнення під заставу.
Що відомо про напад на будинок Ріанни?
- У неділю, 8 березня, вдень жінка відкрила вогонь по маєтку артистки в Беверлі-Гіллз.
- Правоохоронці прибули на місце і затримали підозрювану приблизно о 13:21 за місцевим часом.
- За даними ЗМІ, Ріанна живе в маєтку разом із партнером, репером A$AP Rocky, та їхніми трьома дітьми. Нападниця нібито використовувала гвинтівку стилю AR-15.
- Як повідомляє LA Times, з білої Tesla, яка стояла через вулицю від особняка, було зроблено приблизно 10 пострілів. Одна з куль навіть пробила стіну будинку. На щастя, ніхто не постраждав.