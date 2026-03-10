Хто стріляв по будинку Ріанни в Беверлі-Гіллз

Днями будинок Ріанни в Беверлі-Гіллз обстріляли. Правоохоронці вже затримали нападницю.

Тепер вони розкрили ім'я підозрюваної. Про це повідомило видання Page Six.

Жінку, яка нібито відкрила вогонь по особняку Ріанни в Беверлі-Гіллз, ідентифікували як 35-річну Іванну Ортіс. Наразі вона перебуває в Лос-Анджелеському метрополітен-департаменті (LAPD Metropolitan Detention Center). Щоб вийти під заставу, їй доведеться сплатити 10,2 млн доларів. Причина стрілянини поки що невідома.

ЗМІ зазначають, що Ортіс раніше вже мала арешти в рідному штаті Флорида за необережне водіння, домашнє насильство та порушення умов звільнення під заставу.

Що відомо про напад на будинок Ріанни?