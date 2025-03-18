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Show24 Українські зірки Хливнюк вперше прокоментував, що гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого для України
18 березня, 18:30
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Хливнюк вперше прокоментував те, що гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого для України

Софія Хомишин
Основні тези
  • Гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого для економіки та життєдіяльності населення згідно з наказом Мінкультури.
  • Лідер гурту Андрій Хливнюк прокоментував це у фейсбуці, зазначивши, що не вважає команду критично важливою.

Згідно з наказом Мінкультури гурт "Бумбокс" отримав статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Цю новину прокоментував лідер колективу. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Андрія Хливнюка.

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Так, музикант опублікував допис на своїй сторінці. 

Я не вважаю команду критично важливою. Прийде порядок у документальній плутанині й назвуть якось менш кричуще,
– написав Хливнюк. 


Андрій Хливнюк відреагував на новину, що "Бумбокс" отримав статус критичного важливого для України / Скриншот з фейсбуку

У коментарях більшість шанувальників підтримали артистів і з іронією зазначили, що ""Бумбокс" – критично важливий для функціонування економіки і менталочки"  та додали – "нехай як завгодно називають – аби робити справу не заважали".

Фани підтримали Андрія Хливнюка і "Бумбокс" / Скриншоти з фейсбук-сторінки

Зауважимо, окрім "Бумбоксу", статус критично важливого Мінкульт надало БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.