Цю новину прокоментував лідер колективу. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Андрія Хливнюка.

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Так, музикант опублікував допис на своїй сторінці.

Я не вважаю команду критично важливою. Прийде порядок у документальній плутанині й назвуть якось менш кричуще,

– написав Хливнюк.



Андрій Хливнюк відреагував на новину, що "Бумбокс" отримав статус критичного важливого для України / Скриншот з фейсбуку

У коментарях більшість шанувальників підтримали артистів і з іронією зазначили, що ""Бумбокс" – критично важливий для функціонування економіки і менталочки" та додали – "нехай як завгодно називають – аби робити справу не заважали".

Фани підтримали Андрія Хливнюка і "Бумбокс" / Скриншоти з фейсбук-сторінки

Зауважимо, окрім "Бумбоксу", статус критично важливого Мінкульт надало БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.