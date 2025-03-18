Эту новость прокомментировал лидер коллектива. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук Андрея Хлывнюка.

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Так, музыкант опубликовал пост на своей странице.

Я не считаю команду критически важной. Придет порядок в документальной путанице и назовут как-то менее кричаще,

– написал Хлывнюк.



Андрей Хлывнюк отреагировал на новость, что "Бумбокс" получил статус критически важного для Украины / Скриншот с фейсбука

В комментариях большинство поклонников поддержали артистов и с иронией отметили, что ""Бумбокс" – критически важен для функционирования экономики и менталочки" и добавили – "пусть как угодно называют – чтобы делать дело не мешали".

Фаны поддержали Андрея Хлывнюка и "Бумбокс" / Скриншоты с фейсбук-страницы

Заметим, кроме "Бумбокса", статус критически важного Минкульт предоставил БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.