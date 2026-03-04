Зірка "Величного століття" Бурак Озчівіт укотре відвідав Москву
- Турецький актор Бурак Озчівіт відвідав Москву та виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула".
- Вистава пройшла в Московському палаці молоді, квитки коштували від 3800 до 30 000 рублів, а актор планує виступати в інших містах Росії, включаючи Санкт-Петербург та Казань.
Турецький актор Бурак Озчівіт, відомий за роллю Малкочоглу Балі Бея у серіалі "Величне століття. Роксолана", є затятим прихильником Росії. Він вкотре відвідав державу-терористку під час російсько-української війни.
Зірка турецьких серіалів показався у Москві. Він опублікував фотографію звідти в інстаграмі.
Бурак Озчівіт сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного, що розташований на Красній площі у Москві. Поруч з ним стоїть інший турецький актор – Чагрі Шенсой.
Бурак Озчівіт і Чагрі Шенсой в Москві / Фото з інстаграмів акторів
Як пише російське пропагандистське видання Life.ru, 2 березня Бурак Озчівіт виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула" на сцені Московського палацу молоді. Квитки коштували від 3800 до 30 000 рублів, а найдорожчі VIP-квитки за 45 000 рублів розкупили повністю.
Актор виступав турецькою мовою, проте для росіян встановили екран зі субтитрами. Він грав автомеханіка Октема, вистава тривала понад годину. Також відбулась фан-зустріч з Бураком, на яку прийшли близько сотні людей.
Зауважимо, що Озчівіт відвідає й інші міста Росії, адже відправляється в тур з моновиставою. 24 березня він виступить у Санкт-Петербурзі, а 24 квітня – у Казані.
Що відомо про позицію Бурака Озчівіта?
Нагадаємо, що Бурак Озчівіт не засудив російську агресію проти України. Під час повномасштабного вторгнення він неодноразово відвідував Росію.
Зокрема, у серпні 2024 року актор приїхав у Татарстан для зйомок в російському фільмі "Йолки-11".
Ба більше, Озчівіт зізнавався, що хоче працювати у російських проєктах, і сказав, що йому подобається енергетика росіян.
Водночас ще у 2014 році в інтерв'ю Катерині Осадчій Озчівіт говорив про важливість миру. Він навіть кілька разів приїжджав у Київ і висловлював бажання відвідати Україну знову.