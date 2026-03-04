Зірка "Величного століття" Бурак Озчівіт укотре відвідав Москву

Турецький актор Бурак Озчівіт, відомий за роллю Малкочоглу Балі Бея у серіалі "Величне століття. Роксолана", є затятим прихильником Росії. Він вкотре відвідав державу-терористку під час російсько-української війни.

Зірка турецьких серіалів показався у Москві. Він опублікував фотографію звідти в інстаграмі.

Не пропустіть Ані Лорак уперше за кілька років дала велике інтерв'ю: що співачка-зрадниця сказала про Україну

Бурак Озчівіт сфотографувався на фоні Собору Василія Блаженного, що розташований на Красній площі у Москві. Поруч з ним стоїть інший турецький актор – Чагрі Шенсой.

Бурак Озчівіт і Чагрі Шенсой в Москві / Фото з інстаграмів акторів

Як пише російське пропагандистське видання Life.ru, 2 березня Бурак Озчівіт виступив з моновиставою "Найкрасивіша дівчина Стамбула" на сцені Московського палацу молоді. Квитки коштували від 3800 до 30 000 рублів, а найдорожчі VIP-квитки за 45 000 рублів розкупили повністю.

Актор виступав турецькою мовою, проте для росіян встановили екран зі субтитрами. Він грав автомеханіка Октема, вистава тривала понад годину. Також відбулась фан-зустріч з Бураком, на яку прийшли близько сотні людей.

Зауважимо, що Озчівіт відвідає й інші міста Росії, адже відправляється в тур з моновиставою. 24 березня він виступить у Санкт-Петербурзі, а 24 квітня – у Казані.

Що відомо про позицію Бурака Озчівіта?