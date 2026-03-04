Звезда турецких сериалов показался в Москве. Он опубликовал фотографию оттуда в инстаграме.

Бурак Озчивит сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного, который расположен на Красной площади в Москве. Рядом с ним стоит другой турецкий актер – Чагри Шенсой.

Бурак Озчивит и Чагри Шенсой в Москве / Фото из инстаграмов актеров

Как пишет российское пропагандистское издание Life.ru, 2 марта Бурак Озчивит выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула" на сцене Московского дворца молодежи. Билеты стоили от 3800 до 30 000 рублей, а самые дорогие VIP-билеты за 45 000 рублей раскупили полностью.

Актер выступал на турецком языке, однако для россиян установили экран с субтитрами. Он играл автомеханика Октема, спектакль длился более часа. Также состоялась фан-встреча с Бураком, на которую пришли около сотни человек.

Заметим, что Озчивит посетит и другие города России, ведь отправляется в тур с моноспектаклем. 24 марта он выступит в Санкт-Петербурге, а 24 апреля – в Казани.

Что известно о позиции Бурака Озчивита?