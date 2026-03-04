Звезда турецких сериалов показался в Москве. Он опубликовал фотографию оттуда в инстаграме.
Бурак Озчивит сфотографировался на фоне Собора Василия Блаженного, который расположен на Красной площади в Москве. Рядом с ним стоит другой турецкий актер – Чагри Шенсой.
Бурак Озчивит и Чагри Шенсой в Москве / Фото из инстаграмов актеров
Как пишет российское пропагандистское издание Life.ru, 2 марта Бурак Озчивит выступил с моноспектаклем "Самая красивая девушка Стамбула" на сцене Московского дворца молодежи. Билеты стоили от 3800 до 30 000 рублей, а самые дорогие VIP-билеты за 45 000 рублей раскупили полностью.
Актер выступал на турецком языке, однако для россиян установили экран с субтитрами. Он играл автомеханика Октема, спектакль длился более часа. Также состоялась фан-встреча с Бураком, на которую пришли около сотни человек.
Заметим, что Озчивит посетит и другие города России, ведь отправляется в тур с моноспектаклем. 24 марта он выступит в Санкт-Петербурге, а 24 апреля – в Казани.
Что известно о позиции Бурака Озчивита?
Напомним, что Бурак Озчивит не осудил российскую агрессию против Украины. Во время полномасштабного вторжения он неоднократно посещал Россию.
В частности, в августе 2024 года актер приехал в Татарстан для съемок в российском фильме "Елки-11".
Более того, Озчивит признавался, что хочет работать в российских проектах, и сказал, что ему нравится энергетика россиян.
В то же время еще в 2014 году в интервью Екатерине Осадчей Озчивит говорил о важности мира. Он даже несколько раз приезжал в Киев и выражал желание посетить Украину снова.