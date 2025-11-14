Реперка Cardi B і її новий хлопець вперше стали батьками
- Cardi B стала мамою хлопчика, це її перша дитина з гравцем НФЛ Стефоном Діггсом.
- У реперки вже є троє дітей від колишнього чоловіка, репера Offset, а у Діггса є дві доньки.
Американська реп-виконавиця Cardi B вчетверте стала мамою. Вона показала, який має вигляд після пологів.
Крім того, стало відомо, хто народився у співачки. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.
Не пропустіть Будинок фотографів Ліберових постраждав унаслідок атаки на Київ
Представники Cardi B заявили, що 33-річна співачка стала мамою хлопчика. Після народження малюка вона почувається добре.
Новину про народження дитини знаменитість також підтвердила у своєму інстаграмі. Вона опублікувала відео під власну пісню Hello, яке зняла після пологів. Cardi B зазначила, що в її житті розпочався новий розділ. Народження сина мотивує її ставати кращою версією себе і давати дітям все, що вони заслуговують.
Зараз вона готується до туру, працює над тілом і особистим зростання.
Зауважимо, що це перша дитина співачки у стосунках з зіркою НФЛ Стефоном Діггсом, який грає за команду New England Patriots.
Що відомо про інших дітей пари?
- У стосунках з колишнім чоловіком, репером Offset, Cardi B народила трьох дітей: 6-річну Калчер, 3-річного Вейва та ще одну дівчинку, якій у вересні виповнився рік.
- У Стефона Діггса також є донька Нова, яка з'явилася на світ у 2016 році, а також молодша донька – Чарлі Харпер Діггз-Лопера, яка народилася у квітні 2025 року.