Скандал у Львові: інвестори заявили про шахрайство відомого ресторатора Чада Зоратлі

Чад Зоратлі – керівник івент-агентства Night Ambassadors. У 2020 році відкрив бар у центрі Львова – People Place. Чоловік відомий тим, що влаштовував чимало гучних вечірок, через що отримав прізвисько – "нічний мер Львова".

У листопаді 2025 року Анастасія Курило опублікувала допис у соцмережах, де звинуватила Зоратлі у боргах, пише 24 Канал із посиланням на Threads.

За словами дівчини, вона побачила у соцмережах ресторатора публікацію, де той запрошував стати мікроінвестором нового проєкту – клубу ВРМ. Анастасія погодилась на пропозицію й інвестувала 3 тисячі євро.

Умови інвестування включали: позику на рік під відсотки у валюті або ж позику та частку в проєкті. Від частки дівчина відмовилась.

Анастасія Курило інвестувала 3 тисячі євро / Фото з соцмереж

Інвесторка також вказує на нюанси під час комунікації із Зорталі.

Чоловік надіслав повідомлення з умовами інвестування, де спершу не було вказано пункту про відсотки;

офіційного документа надано не було;

підприємець наполягав на терміновому переказі грошей на приватну банківську карту, а підписати розписку обіцяв уже після переказу грошей;

Чад просив позичити йому ще тисячу євро готівкою, однак дівчина відмовилась.

Цікаво, що перерахунок грошей відбувся на карту дівчини Зорталі – Анни Андрух.

Інвесторка вийшла на зв'язок із виданням ZAXID.NET, де розповіла інші деталі справи.

"Мене насторожило, що він написав умови договору в особистих повідомленнях, а не надіслав файлом як документ. У цих умовах був пункт про позику без відсотків. Я спершу подумала, що це одруківка, він сказав, що помилився і переробив повідомлення й одразу запитав, коли я можу надіслати гроші. Коли я зрозуміла, що щось іде не за планом, захотіла повернути свої гроші назад. Написала Чаду, він відповів і наче домовились – мирно розходимось. Він обіцяв, що все поверне частинами, записував мені відео в телеграмі, казав, що зараз виникли деякі проблеми, але я можу бути спокійна. Потім переносив терміни і взагалі перестав виходити на зв'язок. Я дала час до 31 жовтня і зрозуміла, що без публічного висвітлення не вийде", – розповіла Анастасія Курило.

Анастасія Курило просила повернути інвестовані гроші / Фото з соцмереж

Розписка все ж була підписана, та дівчина вважає, що вона немає юридичної сили, адже написана від руки, а підпис стоїть під іменем Чад Річард Зоратлі.

Бізнес ресторатора записаний на Джаратлі Шаді Рачіда, а юридична адреса реєстрації збігається з пропискою колишньої дружини Людмили Розанової, відомої як Люсі Розанова.

Інвесторка звернулась до адвоката, який порадив перше написати бізнесмену претензійного листа, а тоді написала публічний допис зі звинуваченнями.

Чад вийшов на зв'язок і запропонував повернути частину грошей з умовою, що дівчина видалить пост. Надати розписку Зоратлі відмовився.

Спершу він повернув 1500 євро і сказав, що решту віддасть до кінця листопада. В грудні повернув ще 500 євро, а тисяча зависла, терміни постійно переносились. Тоді я написала другий пост,

– поділилась Анастасія.

7 січня бізнесмен повернув тисячу євро з проханням видалити дописи про нього, однак дівчина відмовилась це робити.

Пізніше виявилось, що Анастасія не єдина, хто мала фінансові справи з підприємцем. До прикладу, компанія Fatsound Rental, яка відповідає за технічне оформлення подій, поділилась своєю історією. У 2025 році вони займались організацією фестивалю "Зорепад". Чад Зоратлі заборгував їм 182,5 тисячі гривень.

Після виконаної роботи з організації фестивалю, сторони домовились про розтермінування оплати до кінця вересня та підтримку нового клубу Зоратлі BPM і майбутнього фестивалю "Зорепад" у 2026 році.

У заяві компанії йдеться, що вони отримали приблизно половину суми, а компанія-партнер не отримала нічого.

У вересні Fatsound Rental допомогла з відкриттям клубу ВРМ. Остання оплата від Чада була у жовтні, а після цього не виходив на зв'язок. Там додали, що Зоратлі боргує й іншим підрядникам за фестиваль "Зорепад", серед них і компанія Black Rental, яка заявила про 32 тис. грн боргу.

Чад Зоратлі відреагував на скандал

Спершу бізнесмен архівував дописи у своїх соцмережах та змінив аватарку в інстаграмі на чорний фон. Декілька годин тому опублікував допис з поясненнями. Чоловік заявив, що ніколи не говорити публічно на фінансові теми, але цього разу "було перейдено межу".

Він пояснив, що йому надали фінансову допомогу для ВРМ, і всі кошти пішли у реалізацію проєкту. Пізніше з невідомих причин попросили повернути кошти.

Половину суми повернув одразу, другу половину ми домовилися закрити до Нового року. Так, була затримка на кілька днів, прошу вибачення за це,

– зазначив підприємець.

Чад наголошує, що неправильно називати цю ситуацію шахрайством, адже не було ні зникнення, ні крадіжки, ні відмови від відповідальності.

Чоловік підтверджує, що його комунікація була неідеальною.

Зоратлі також розповів, що має проблеми із здоров'ям і тільки сьогодні (тобто 7 січня – 24 Канал) вийшов із лікарні. Він написав Насті й зауважує, що ця історія для нього завершена.

Чад Зоратлі відреагував на скандал / Фото з соцмереж

Наприкінці повідомлення підприємець зазначив, що продовжує працювати і все закриє (ймовірно йдеться про борги – 24 Канал).