У стилі "Бріджертонів": Чарльз III й Камілла підкорили весняними образами на садовій вечірці

У Букінгемському палаці організували вже третю садову вечірку. Король Чарльз ІІІ та королева Камілла знову вийшли до громади, щоб провести захід просто неба.

Цього разу до короля й королеви приєдналися герцог та герцогиня Глостерські. Світлинами поділилися на інстаграм-сторінці монаршої родини.

77-річний король Чарльз III з нагоди чергової вечірки одягнув стильний ранковий костюм та циліндр. У виданні People його вбрання порівняли з одягом, який носять у серіалі "Бріджертони".



Чарльз ІІІ / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королева Камілла обрала білу сукню з чорними деталями від Anna Valentine, рукавички в тон та капелюх з широкими полями. Також її вбрання доповнювала діамантова брошка від Cartier та парасолька.



Королева Камілла / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Чарльз ІІІ також мав у руках парасольку. Через те, що вечірки відбуваються просто неба, монарху слід бути готовим до будь-якої погоди. Про це свого часу говорила Єлизавета ІІ.

"Ну, знаєте, дуже сподіваєшся, що буде сонячно, коли запрошуєш 8 000 людей випити чаю у своєму саду. Це може трохи непокоїти", - зізнавалась королева одному з гостей у 2019 році.

Нагадаємо, першу садову вечірку Чарльз III та Камілла провели 6 травня. Тоді на заході були присутні принцеса Анна та принц Едвард з герцогинею Единбурзькою.

Що таке садові вечірки?

Це королівська традиція, що сягає корінням у 1800-ті роки. Це спосіб британського монарха подякувати людям за їхню роботу, внесок у суспільство та державну службу. Щороку на садові вечірки запрошують понад 30 тисяч осіб.

Ті, хто отримує запрошення, прямує на територію палацу на 15:00, а члени королівської родини прибувають через годину. Гостей пригощають чаєм та тістечками, вони мають можливість прогулятися садами Букінгему.