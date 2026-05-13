На этот раз к королю и королеве присоединились герцог и герцогиня Глостерские. Фотографиями поделились на инстаграм-странице монаршей семьи.

77-летний король Чарльз III по случаю очередной вечеринки надел стильный утренний костюм и цилиндр. В издании People его наряд сравнили с одеждой, которую носят в сериале "Бриджертоны".



Чарльз III / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Камилла выбрала белое платье с черными деталями от Anna Valentine, перчатки в тон и шляпу с широкими полями. Также ее наряд дополняла бриллиантовая брошь от Cartier и зонтик.



Королева Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Чарльз III также имел в руках зонтик. Из-за того, что вечеринки проходят под открытым небом, монарху следует быть готовым к любой погоде. Об этом в свое время говорила Елизавета II.

"Ну, знаете, очень надеешься, что будет солнечно, когда приглашаешь 8 000 человек выпить чаю в своем саду. Это может немного беспокоить", - признавалась королева одному из гостей в 2019 году.

Напомним, первую садовую вечеринку Чарльз III и Камилла провели 6 мая. Тогда на мероприятии присутствовали принцесса Анна и принц Эдвард с герцогиней Эдинбургской.

Что такое садовые вечеринки?

Это королевская традиция, уходящая корнями в 1800-е годы. Это способ британского монарха поблагодарить людей за их работу, вклад в общество и государственную службу. Ежегодно на садовые вечеринки приглашают более 30 тысяч человек.

Те, кто получает приглашение, направляется на территорию дворца на 15:00, а члены королевской семьи прибывают через час. Гостей угощают чаем и пирожными, они имеют возможность прогуляться по садам Букингема.