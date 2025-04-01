Чарльз III повернувся до виконання обов'язків після раптової госпіталізації

Король Чарльз III після нетривалого перебування лікарні повернувся до роботи. Цього тижня у нього заплановані кілька публічних заходів.

Британський монарх провів вихідні у своєму маєтку в графстві Глостершир, де відпочивав. Тепер він повертається до королівських обов'язків, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Чарльз III насамперед матиме зустріч з прем'єр-міністром та заходи у Віндзорському замку.

Також король візьме участь у подіях до 50 річниці незалежності Папуа Нової Гвінеї. Зокрема, це заходи авіаційної благодійної організації, яка підтримує громади в країнах з низьким рівнем доходу, серед них і Папуа Нова Гвінея.

Згодом Чарльз III та королева Камілла відвідають Італію.

Чому король був у лікарні