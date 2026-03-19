Про зіркову дружину і бізнес: чоловік Олі Полякової дав велике інтерв'ю російською мовою

Бізнесмен Вадим Буряковський вперше за тривалий час дав велике відверте інтерв'ю. Він розповів про своє становлення, перші шлюби, знайомство і стосунки з Олею Поляковою та пригадав про скандали й кризи.

Інтерв'ю вийшло на каналі "У гостях у Гордона". Бізнесмен та інтерв'юер вирішили спілкуватися російською мовою, хоч триває п'ятий рік повномасштабного вторгнення.

63-річний Вадим Буряковський не пояснив рішення спілкуватись російською мовою. Хоч наприкінці інтерв'ю він зізнався, що не сподівався, що почнеться велика війна.

Про що розповів чоловік Олі Полякової?

Про становлення і бізнес

Вадим Буряковський народився у Києві. Його вигнали зі школи, тож хлопець пішов працювати м'ясником, потім став автослюсарем. Також відслужив в армії. А після повернення з війська почав займатися бізнесом. У 90-х Буряковського називали одним із найбагатших людей в Україні.

Я трошки вивчив банківську справу. Бізнес полягав у тому, щоб надавати людям послуги. Наприклад, коли зупинилися платежі з України, перестали користуватись рублями. Я придумав, як можна було хоча б частину платежів повернути назад або якусь частину провести до отримувача,

– розповів Вадим.

Бізнесмен зізнався, що брав участь у "стрілках" і нерідко хвилювався за своє життя.

Про дружин до Олі Полякової

До Олі Полякової Вадим Буряковський кілька разів був одружений. Перша дружина – це шкільне кохання. Пара розлучилась, жінка переїхала до США. Друга дружина Буряковського – українка Роксолана, яка мала громадянство Австралії.

Третя дружина бізнесмена вже була пов'язана з шоубізнесом, зокрема, займалась організацією концертів. Так чоловік опинився дотичним до світу зірок.

Стосунки з Олею Поляковою

З Олею Поляковою Вадим Буряковський познайомився на своєму дні народженні. Дівчина виступала на його святі.

Така погода вийшла класна – то гроза, то сонце. За гроші цього не можна зробити. А ми ще так весело гуляли, ось вона співає там – і то гроза, то сонце, то блискавка, знаєш, справила враження, а потім вона сіла за стіл із нами і смішила нас,

– пригадав бізнесмен.

Вадим та Оля після знайомства продовжили дружити, а потім у них завʼязався роман. Буряковський зізнався, що Полякова підкорила його своєю щирістю. Це вперше до нього прийшло справжнє кохання.

