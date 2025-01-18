Після критики через відпочинок за кордоном: Саніна розсекретила, як її чоловік виїхав з України
- Юлія Саніна повідомила, що її чоловік виїхав за кордон ще до повномасштабного вторгнення.
- У 2025 році The Hardkiss не планує концертних турів в Україні та за кордоном.
Днями лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показалася на відпочинку на гірськолижному курорті разом зі своїм чоловіком Валерієм Бебко та сином Данилом. Це викликало чималу хвилю хейту в мережі.
Зокрема, деякі користувачі звинуватили чоловіка Саніної в незаконному перетині кордону під час воєнного стану. Співачка відреагувала на ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.
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Так, Юлія Саніна розсекретила, коли саме її коханий виїхав за кордон.
Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення,
– заявила артистка.
Юлія Саніна відповіла на закиди про незаконний виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму
Нагадаємо, у жовтні Валерій Бебко вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Тоді він показав фото з Лос-Анджелеса.
Що відомо про виступи The Hardkiss під час великої війни
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну гурт The Hardkiss організував серію благодійних концертів за кордоном, а також здійснив масштабні турне Європою та Північною Америкою.
- Фронтвумен гурту Юлія Саніна також представила сольну програму Special Kiss, де виконувала акустичні версії хітів The Hardkiss. Вона влаштувала всеукраїнський тур.
- У січні цього року гурт оголосив про скасування довгоочікуваного концерту на НСК "Олімпійський", який мав відбутися до 10-річчя колективу та переносився впродовж п'яти років. "Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, не функціонування стадіону, втрату актуальності події", – пояснили музиканти.
- Юлія Саніна також повідомила, що у 2025 році The Hardkiss не планує концертних турів ані в Україні, ані за кордоном.