Після критики через відпочинок за кордоном: Саніна розсекретила, як її чоловік виїхав з України

Днями лідерка гурту The Hardkiss Юлія Саніна показалася на відпочинку на гірськолижному курорті разом зі своїм чоловіком Валерієм Бебко та сином Данилом. Це викликало чималу хвилю хейту в мережі.

Зокрема, деякі користувачі звинуватили чоловіка Саніної в незаконному перетині кордону під час воєнного стану. Співачка відреагувала на ці закиди. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавиці.

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Так, Юлія Саніна розсекретила, коли саме її коханий виїхав за кордон.

Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення,

– заявила артистка.



Юлія Саніна відповіла на закиди про незаконний виїзд чоловіка за кордон / Скриншот з інстаграму

Нагадаємо, у жовтні Валерій Бебко вперше за довгий час вийшов на зв'язок. Тоді він показав фото з Лос-Анджелеса.

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