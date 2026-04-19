Є його давньою фанаткою: Біллі Айліш вразила появою під час виступу Бібера на Coachella 2026

Володарки премії Греммі Біллі Айліш та SZA з'явилися на сцені під час виступу Джастіна Бібера на музичному фестивалі Coachella 2026. Канадський співак став одним із хедлайнерів заходу.

Джастін Бібер обійняв Біллі Айліш, коли та з'явилася на сцені під час виконанні пісні One Less Lonely Girl. На відео, що публікують у мережі, помітно, що співачка сміялася та була трохи збентежена.

Пізніше Джастін провів Біллі до стільця та продовжував обіймати її. Публіка у залі була в захваті від появи Айліш на сцені. Як пише The Sun, артистка вже давно є фанаткою Бібера.

Бібер виконав трек Less Lonely Girl у рамках хедлайнерського сету, під час якого переглядав свої старі музичні відео на ютубі та підспівував. До співака також приєдналася SZA і виконала разом з ним свій хіт Snooze.

