Де зараз ексведучий "Богині шопінгу" – Данило Грачов, який змінив Україну на Росію
- Данило Грачов, колишній український фешн-експерт і телеведучий, покинув Україну заради кар'єри в Росії, де став ведучим на пропагандистських телеканалах.
- Попри критику за підтримку України у 2014 році й звинувачення у русофобії, Грачов попросив вибачення за свої проукраїнські коментарі, щоб зберегти кар'єру в Росії.
- Він продовжує працювати й жити в Росії, часто подорожуючи за кордон, і, здається, не шкодує про своє рішення.
Данило Грачов – фешн-експерт, який в Україні побудував доволі успішну кар'єру телеведучого. Та в один момент його привабило російське телебачення, а українське коріння залишилось десь у забутті.
Сам Грачов родом зі Донецька. Він мріяв навчатись у медичному університеті, однак прислухався до слів матері та вступив до педагогічного. Цікаво, що Грачов захопився модою ще під час навчання у школі, однак не знав, де можна навчатись у Донецьку, щоб пов'язати своє життя з цією сферою. Якою була кар'єра ведучого в Україні, чому обрав Росію та що говорить про війну на Батьківщині, читайте в матеріалі Show24.
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Кар'єра в Україні та громадянська позиція
Та все ж Данило не здавався, а освоїв курс історії костюма в модельній школі, навчився крою і шиття. Після навчання спробував власні сили у журналістиці, а також працював вчителем англійської мови.
А от кар'єра телеведучого розпочалась з рідного Донецька на місцевому телеканалі. Пізніше Грачов перебрався до Києва, змінивши імідж, чим зацікавив продюсерів телепередач і деяких зірок.
З 2012 на екранах українського телебачення почав виходити проєкт "Богиня шопінгу", а чоловік став його ведучим. Через 2 роки він став одним із членів журі у шоу "Мода народу". Цей період на телебаченні зробив Грачова успішною медійною особистістю.
Під час Революції Гідності, окупації Криму та Донбасу, телеведучий не мовчав, а голосно говорив. Він висміював колаборантів, сам приходив на Майдан, а також критикував політиків.
Телеведучий навіть записав відео, де закликав до єдності та миру, згадуючи про те, що "Україна – одна, Україна – єдина".
Данило Грачов закликає зберегти єдність: дивіться відео онлайн
Та вся ця патріотичність розвіялась у 2015 році, коли Грачова запросили працювати на російському шоу "Кава з молоком".
Робота в Росії та війна в Україні
Данило прийняв цю пропозицію та став зіркою деяких пропагандистських телеканалів.
Та частина російської публіки не забула про те, що Грачов підтримував Україну, та звинуватила його у русофобії. Щоб втриматись за кар'єру у Росії, він перепросив за свої проукраїнські дописи та пообіцяв, що більше не лізтиме туди, "де не є експертом".
Але і на цьому історія з телеведучим не закінчилась. Він, мабуть, вирішив посидіти на двох стільцях, адже перед українцями також виправдовувався. Данило запевнив, що дуже сумнівався, чи приймати пропозицію від російського телебачення, але все ж прийшов до висновку, що "робота – тут (ред. 24 Канал – у Росії), а серце – в Україні". Також додав, що дуже пишається тим, що є українцем.
Та все ж ці слова про патріотизм підштовхують до деяких сумнівів. До прикладу, одного разу Грачов одягнув футболку з обличчям російського диктатора Путіна. Тоді не змовчала Анастасія Приходько.
Хлопці не турбуйтеся, мені це чмо не шкода, всяке лайно тягне до лайна, Україна чистіше буде! А на цю дрібну сошку не варто звертати уваги... Мені цікаво тільки одне, скільки коштує батьківщина?
– заявила співачка.
Грачов одягнув футболку з обличчям Путіна / Скриншот з відео
Нагадаємо, що нещодавно Анастасія Приходько оголосила про повернення російськомовних пісень у свій репертуар.
Сьогодні Грачов є ведучим "Богині шопінгу" та "Богині побачень" у Росії. Про це йдеться на його сторінці в інстаграмі.
Коли Росія розпочала повномасштабну війну, Грачов заявляв, що деколи треба "мовчати й просто стежити".
До сьогодні він вдає, що нічого не сталось і нічого не відбувається. Він продовжує жити та працювати в Росії, але, що цікаво, доволі часто подорожує за кордон.
Раніше Анатолій Анатоліч цікавився, чи телеведучий досі має український паспорт, щоб виїжджати до іноземних країн.
Роблячи висновок із соцмереж Грачова, можна припустити, що він не шкодує про зраду України, а насолоджується життям в обіймах агресора, який зруйнував не тільки рідний Донецьк телеведучого, а й життя мільйонів людей.