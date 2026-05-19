Організатори "Нашебачення" відповіли Гайтані після скандалу через гонорар за благодійний концерт

Скандал навколо гонорару Гайтани у 20 тисяч євро за участь у благодійному концерті "Нашебачення" продовжився у соцмережах. Коментар співачки про інцидент прокоментували організатори проєкту Володимир Дантес і Антон Тимошенко.

Гайтана також відповіла їм, пояснивши свою позицію. Про це артисти написали в інстаграмі.

Так, у своєму першому коментарі Гайтана пояснила, що з нею особисто не обговорювали участь у концерті – комунікація була через її концертного директора і без детального опису проєкту. Вона зазначила, що саме через брак інформації її команда надала стандартну відповідь із гонораром у 20 тисяч євро, який включає витрати на музикантів та організацію виступу.

Після цього Володимир Дантес пояснив, що команда зверталася до представників артистки через концертного директора та одразу вказала, що йдеться про благодійний проєкт.

Ми з командою поважаємо вас, тому звернулися не особисто, а як це має бути – через представника. В повідомлені яке ви закріпили, вказано "великий благодійний проєкт", додане посилання на попередній стрім з метою ознайомлення і питання чи цікаво долучитись. За 10 хвилин ваш представник сформулював точну відповідь і суму. Коли зв'язуються з моїм директором, він представляє мої інтереси. Тому логічний ланцюг привів усіх до такого висновку,

– написав співак.

Він додав, що всі деталі про "Нашебачення" були доступні за посиланням, і їх можна було додатково уточнити.

Володимир Дантес прокоментував допис Гайтани / Скриншот з інстаграму

Гайтана наголосила, що розв'язувати подібні питання треба через професійний діалог, а не публічно.

Дантес сказав, що команда врахує цей досвід у майбутньому.

Окремо ситуацію прокоментував Антон Тимошенко. Він висловив жаль через непорозуміння та додав, що організатори сподіваються на участь Гайтани у наступних проєктах.

Антон Тимошенко прокоментував скандал з Гайтаною / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про "Нашебачення"?

Це український гумористично-музичний конкурс із благодійною метою, який створили як альтернативу Євробаченню. У шоу поєднуються музика, жарти, іронія та збір коштів на підтримку ЗСУ. Проєкт з'явився у 2024 році завдяки команді Badstreet Boys. Серед організаторів і учасників команди Володимир Дантес, Вася Байдак, Антон Тимошенко, Олег Свищ і Слава Кедр. Вони відповідають за різні частини шоу: від музики та гумору до роботи з артистами й загальної атмосфери.

7 травня в Києві відбувся благодійний конкурс "Нашебачення 6" у Центрі культури та мистецтв КПІ. На сцені виступили багато українських артистів, серед них Тіна Кароль, LAUD, Юлія Юріна, Мирослав Кувалдін, Саша Чемеров, гурт "ТІК", Даша Астаф'єва, Джамала та інші.