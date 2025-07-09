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Show24 Українські зірки Де зараз Даша Квіткова, якій приписують роман з футболістом Динамо – Володимиром Бражком
9 липня, 07:00
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Де зараз Даша Квіткова, якій приписують роман з футболістом Динамо – Володимиром Бражком

Марта Гнат
Основні тези
  • Даша Квіткова відзначає день народження та проживає в Україні, займаючись блогерством і благодійністю.
  • Її підозрюють у романтичних стосунках з футболістом Володимиром Бражком, з яким її неодноразово бачили разом.
  • Колишній шлюб з Нікітою Добриніним завершився розлученням у 2023 році, вони поділили майно через суд.

Сьогодні, 9 липня, українська інфлюєнсерка Даша Квіткова відзначає день народження. Блогерці виповнилось 27 років.

Уважні глядачі пам'ятають, що перша популярність до Квіткової прийшла з проєктом "Холостяк", однак спершу варто згадати про ту частину біографії, яка була далеко від медійної історії. Даша родом із Києва. Її справжнє прізвище – Матюніна. З дитинства вона хотіла стати акторкою, але після закінчення 9 класу пішла навчатись на стиліста. Дівчина закінчила Академію перукарського мистецтва, а згодом вступила до Київського національного університету культури та мистецтв. Як складалось життя Квіткової, що сталось зі стосунками з Добриніним та де блогерка зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Даша пробувала розвивати свою сторінку у соцмережах і вже робила перші кроки до блогерства. Вона стала учасницею 9 сезону найромантичнішого шоу країни – "Холостяк". Тоді свою другу половинку шукав телеведучий Нікіта Добринін. У фіналі проєкту чоловік зізнався, що Квіткова – та дівчина, яку він так довго шукав. 

Після шоу пара не розлучилась, а навпаки – побудувала сім'ю. Добринін освідчився коханій на Балі.

Нікіта Добринін освідчився Даші Квітковій / Фото з інстаграму Добриніна

Одружилась пара у травні 2020 року. Це була скромна церемонія розпису, адже тоді у світі вирувала пандемія коронавірусу. А вже у серпні того ж року друзів та родичів запросили на весілля. Церемонія проходила у розкішній зоні на березі Дніпра, де Нікіта та Даша обмінялися обітницями.

Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з соцмереж Даші, Нікіти та сайту СТБ

 

Загальна вартість весілля сягнула приблизно 80-85 тисяч доларів (без весільної сукні, обручок і костюму). Уже через рік у подружжя народився син Лев.

Даша Квіткова й Нікіта Добринін стали батьками / Фото з інстаграму блогерки

Та хоч народження малюка і стало найрадіснішою подією, однак у стосунках розпочалась криза. З початком великої війни Добринін записався до лав ТрО. Подружжя зізнавалось, що мріє про другу дитину, однак у 2023 році публіку шокували новиною про розлучення Нікіти й Даші. Майно ділили через суд. Дім під Києвом, який придбали разом, вирішили продати.

Обоє батьків приділяють сину велику кількість часу, щоб хлопчик відчував, що у нього є і мама, і тато.

Даша Квіткова з сином / Фото з інстаграму блогерки

Усе почалось із того, що інфлюєнсерка виставляла в соцмережах фото розкішних букетів, а пізніше опублікувала світлину, де її обіймає чоловіча рука. Тоді всі припустили, що блогерка більше не самотня, а також почались "пошуки" ймовірного коханого Квіткової.

Квіткова закрутила роман із Бражком / Скриншот з інстаграму Даші

Тоді пильним шанувальникам вдалось встановити, що, ймовірно, новим обранцем став гравець футбольного клубу Динамо – Володимир Бражко. Хоч спільних фото вони не публікують, але в мережу неодноразово попадали кадри пари. До прикладу, є відео, коли вони разом були на весіллі захисника Динамо Максима Дячука.

Квіткова та Бражко на весілля: дивіться відео онлайн

Після того, як у мережу потрапили кадри обіймів Даші та Володимира, у футболіста поцікавились, хто його підвіз. Гравець Динамо відповів лаконічно: "Дівчина".

Квіткова провела Бражка на Євро-2025 / Скриншот із відео

Під час матчу з Фінляндією Бражко отримав вилучення, через що збірна грала у меншості. Тоді футболіст написав у соцмережах, що визнає свою провину, а блогерка підтримала його у коментарях смайликами обіймів і сердечка.

Квіткова підтримала Бражка після вилучення на Євро-2025 / Скриншот з інстаграму футболіста

Раніше ми детально писали про Володимира Бражка, який, ймовірно, полонив серце Даші Квіткової.

Трошки більше, ніж пів року тому, Даша Квіткова дала інтерв'ю 24 Каналу, де розповіла про благодійну діяльність. За її словами, допомога військовим увійшла у буденну звичку. Вона вважає, що надихати інших робити те саме, потрібно власним прикладом. Також Даша допомагає дітям, які борються з онкологічними захворюваннями, адже її мрія – це те, щоб усі діти були здоровими та проживали щасливе життя.

Блогерка живе з сином в Україні. Продовжує вести блог, який налічує 1,8 мільйона підписників, а також думає про розвиток власного бренду одягу.