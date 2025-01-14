Блогерка Даша Квіткова серйозно травмувалася під час відпочинку: "Знесла мене з ніг у воду"

Українська блогерка Даша Квіткова відправилась на відпочинок в Домінікану з трирічним сином Левом. Водночас знаменитість там травмувалась.

Інцидент стався, коли вона перебувала на борту яхти. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дарії.

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За словами Квіткової, під час плавання на яхті у відкритому морі її збила з ніг якірна мотузка, яка різко змінила напрямок.

Мотузка в якийсь момент, коли я стояла в самому низу, різко змінила курс і знесла мене з ніг у воду, впершись мені в грудну клітину,

– розповіла блогерка.

Внаслідок інциденту Даша отримала синці та садна на руці та грудній клітині, про що свідчать фото, які вона оприлюднила в інстаграм-сторіс.

Даша Квіткова травмувалась на відпочинку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Попри травми, блогерка продовжує відпочинок із сином у Домініканській Республіці, публікуючи фото у купальнику та насолоджуючись сонячними днями.

Зауважимо, також у Домініканську республіку відправилась дружина телеведучого Григорія Решетника Христина разом з трьома синами.