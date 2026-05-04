Квіткова вперше розкрила деталі весілля з футболістом Бражко: "Є переживання"

У 2025 році футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко освідчився блогерці Даші Квітковій. Пара вже готується до весілля.

Про це Даша розповіла у відео на ютуб-каналі "SKALNYTSKA | Квітковий ревізор". За її словами, організація свята поки що перебуває на початковому етапі.

"У нас ще все в хаосі", – зізналася інфлюенсерка.

Вона додала, що нещодавно разом із нареченим вони обрали локацію для весілля. Також Даша вже почала думати про весільний букет, у якому хотіла б бачити еустоми.

Блогерка поділилася й емоціями від підготовки: за її словами, під час примірки весільної сукні вона не стримала сліз.

Я стояла, дивилась на себе в дзеркало й заридала – просто як білуга… Вова переживає менше. Він дуже хотів весілля, а я збрешу якщо скажу, що не хотіла, але в мене є переживання, страх цього. Я налаштовуюсь,

– сказала Даша.

Вона також зазначила, що її син Лев буде брати участь у церемонії – він нестиме обручки.

Для контексту! Левчика Даша народила у шлюбі з телеведучим Нікітою Добриніним. Вони познайомилися у 2019 році на проєкті "Холостяк", у 2020-му одружилися, однак у 2023 році розлучилися.

Квіткова також розповіла, що не планує публікувати фото та відео з весілля в соцмережах.

Ми хочемо, щоб це залишалося нам. Хочу просто зробити фото в ретро-стилі,

– пояснила блогерка.

До речі, раніше в шоу "Тур зірками" Даша розповіла, що вони з Володимиром вже визначилися з орієнтовним сезоном весілля – воно має відбутися в теплу пору року.

Що відомо про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка?

Чутки про роман блогерки та футболіста почали з'являтися у травні 2025 року. Пара певний час не коментувала особисте життя, однак у липні Володимир Бражко офіційно підтвердив стосунки з Дашею Квітковою.

Відомо, що пара познайомилася випадково в одному із закладів.

Зі слів блогерки, у їхніх стосунках більше було вчинків, ніж слів.

Він більше робив, ніж казав. Показав мені, що йому дуже цікаве моє життя – і не тільки я, а й мій син. Вони одразу подружилися. Я вперше відчула, що я за чоловіком, і поруч зі мною – сильне плече,

– розповідала Даша.

У вересні 2025 року Володимир Бражко зробив Даші Квітковій пропозицію руки та серця.