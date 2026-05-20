Даша Квіткова зустрілась у Каннах з німецькою супермоделлю Гайді Клум

Українська інфлуенсерка Даша Квіткова зустрілася в Каннах з німецькою супермоделлю та акторкою Гайді Клум. Цього року блогерка презентувала бренд KILIAN PARIS на Каннському кінофестивалі.

Про це стало відомо з інстаграму Квіткової. Вона опублікувала серію фото та відео з Франції.

Даша Квіткова з'явилась у Каннах у короткій корсетній сукні від українського бренду STATNAIA, який створює корсети вручну. Свій образ інфлуенсерка доповнила білими рукавичками й прикрасами, зокрема кольє, а також взула туфлі на підборах в тон. Вона елегантно вклала волосся та зробила легкий макіяж.

Гайді Клум позувала на фото у темно-коричневій сукні з прозорими вставками та високим розрізом на нозі. Супермодель накрутила своє довге волосся та зробила макіяж, що гармонійно поєднувався з образом.

До речі, для червоної доріжки 79-го Каннського кінофестивалю Клум обрала вбрання від філіппінської модельєрки Монік Луільє, створене спеціально для неї. Супермодель одягла прозору мереживну корсетну сукню.

Як пише InStyle, ансамбль пошили з двох частин: корсетний топ у поєднанні зі спідницею-дзвоном, вони оздоблені золотим вишитим мереживом ручної роботи від Alençon.

Більш ефектним образ став завдяки великій білій накидці, яка вільно спадала на плечі. Гайді злегка накрутила волосся та зробила бронзовий макіяж, а також одягла золоте намисто.

В якому образі Гайді Клум з'явилась на Met Gala 2026?

Нагадаємо, 4 травня у Нью-Йорку пройшов щорічний Бал Інституту костюма музею Метрополітен. Тема цьогорічного заходу звучала так – "Мода – це мистецтво".

Образ Гайді Клум став одним із найобговорюваніших. Вона перетворилась на живу статую. Супермодель надихнулась скульптурою Рафаеля Монті 1847 року – "Завуальована весталка", вирізьбленою з білого мармуру.

Образ створював американський візажист Майк Маріно, якого тричі номінували на Оскар у категорії "Найкращий грим і зачіска". У роботі він використовував латекс, спандекс і тканину.