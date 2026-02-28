Співачка Даша Майорова перенесла операцію та показала фото з лікарні

В української співачки Даші Майорової нещодавно виявили пухлину в грудях. Зірка повідомила, що вже перенесла операцію.

Даші Майоровій видалили пухлину. Вона поділилась фото з лікарняної палати на своїй сторінці в інстаграм-сторіз.

Співачка повідомила про успішну операцію. З часом вона зможе повернутися до активності і продовжить займатися кар'єрою.



Даша Майорова перенесла операцію / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Майорова також звернулась з важливою порадою до прихильників.

Раз у рік робіть УЗД грудей. Та й загалом – повний чекап. У наших стресових реаліях я б узагалі кожен день просвічувалась би з ніг до голови. На день народження придбаю апарат УЗД. Хлопці, вас теж це стосується,

– написала співачка.



Зазначимо, у листопаді 2025 року переможець "Шансу" Павло Табаков в інтерв'ю програмі "Балючі теми" зізнався, що у нього діагностували рак лімфатичної системи. Співак пройшов лікування, але зараз він має регулярно проходити перевірки.

Що відомо про Дашу Майорову?