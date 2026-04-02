Хто така Даша Євтух та що відомо про скандал навколо її зруйнованого будинку

1 квітня внаслідок російського обстрілу Полтави постраждав будинок блогерки Даші Євтух та її чоловіка Олександра Глазова. На щастя, на момент атаки подружжя не було у домі – сім'я тимчасово там не проживала.

Хто така Даша Євтух?

Даша Євтух з села Богодарівка Полтавської області та має двох сестер, вона – наймолодша. Дівчина мріяла стати акторкою, проте пішла навчатися на технолога, вона закінчила аграрну академію.

Я була в студентській раді, працювала офіціанткою у кафешках. Зараз у мене немає часу на хобі. Підписники та блог займають багато часу. Єдине, що зранку я бігаю. Раніше любила малювати, робила із заліза різні вироби,

– ділилась Даша в інтерв'ю виданню "Зміст".

Даша Євтух у дитинстві / Фото з інстаграму блогерки

Даша почала знімати відео під час карантину, коли навчалась на останньому курсі, проте не очікувала, що вони стануть настільки вірусними у мережі.

Я знімала, аби побороти свої внутрішні страхи й набратися більшої впевненості, щоб навчитися говорити на камеру. Тому що я хотіла раніше зніматися у фільмах, а не бути блогером,

– ділилась дівчина в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Євтух стала популярною завдяки відео у тіктоці "розпаковка" та "веду коняку". Дашу навіть помітила Леся Нікітюк – підписалась на блогерку та виставила про неї сториз в інстаграмі.

Зараз Євтух продовжує займатися блогерством. Дівчина має дві сторінки в інстаграмі: одна налічує понад 200 тисяч підписників, а інша – понад 400 тисяч, а також знімає відео у тікток.

У 2021 році Даша взяла участь в 11 сезоні кулінарного талант-шоу "МастерШеф", але не змогла здобути перемогу, вона вилетіла в 13 випуску. Через рік учасником проєкту став її нинішній чоловік Олександр Глазов.

Даша Євтух на "МастерШеф" / Фото з сайту СТБ

До речі, в інтерв'ю Славі Дьоміну блогерка розповідала, що мріє відкрити власний ресторан української кухні. Дівчина зізнавалась, що любить домашні страви, "приготовані з любов'ю і теплом".

Особисте життя

Даша Євтух перебуває у шлюбі з колишнім депутатом Полтавської міської та районної рад Олександром Глазовим. Вони познайомились ще у студентські роки. Спершу хлопець та дівчина дружили, підтримували зв'язок і після завершення навчання, а згодом між ними зав'язались романтичні стосунки.

23 серпня 2023 року Даша та Олександр зіграли весілля у Полтаві, на той момент вони зустрічалися близько пів року. Блогерка зізнавалась, що не очікувала, що коханий так швидко освідчиться.

Весілля Даші Євтух та Олександра Глазова / Фото з інстаграму блогерки

У травні 2024 року Євтух повідомила, що вперше стала мамою. У подружжя народилася донька, яку вони назвали Фемідою – це ім'я давньогрецької богині правосуддя.

Даша Євтух з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму Олександра Глазова

Що відомо про скандал навколо зруйнованого будинку?

Після атаки Даша та Олександр відкрили збір на допомогу, через що зіткнулися з критикою. Також стало відомо, що насправді вони здавали будинок в оренду. Там проживала сім'я нейропсихолога та логопеда Юлії Гордієнко.

Згодом чоловік Євтух записав відео з Юлією і закликав долучитися до збору для її родини. Гордієнко та її рідні втратили машину внаслідок удару, а їхні речі залишились під завалами.

Глазов розповів, що цей будинок – єдина нерухомість його сім'ї. За словами чоловіка, на момент "прильоту" там перебував лише старший син Юлії, який отримав поранення, але отримав допомогу на місці.

Зазначимо, торік у програмі "По хатах" Євтух розповідала, що разом з чоловіком і донькою проживає у будинку під Києвом. Сім'я орендувала житло приблизно за 1000 доларів.