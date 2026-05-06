Після скандалу через зруйнований будинок: блогерка Даша Євтух виїхала з України

Українська блогерка та учасниця "МастерШеф" Даша Євтух повідомила про важливе рішення. Вона заявила, що покинула країну разом з донькою.

Блогерка, яка стала відомою після відео з "розпаковками", опублікувала новий допис на своїй сторінці в інстаграмі. У ньому вона повідомила про виїзд з України.

До слова Українка з найбільшими у світі вилицями позбувається їх: блогерка назвала причину

Даша Євтух показала фото з зібраними валізами й сумками. Поруч з нею – дитячий візочок, де лежала її донька.

Ми виїхали з України. Ми не витримали... Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує,

– лаконічно прокоментувала своє рішення Євтух.

Наразі цю новину ніяк не прокоментував Олександр Глазов, чоловік Даші Євтух. Невідомо, чи він залишився в Україні, чи також виїхав.



Даша Євтух з донькою / Фото з інстаграму Даші Євтух

Зазначимо, нещодавно про виїзд з України також повідомили Володимир Остапчук та його дружина Катерина. Подружжя емігрує наприкінці травня і вже влітку перебуватиме в Канаді.

Що відомо про Дашу Євтух та в який скандал вона потрапила?

Даша Євтух родом з села Богодарівка у Полтавській області. Вона хотіла стати акторкою, але навчалась в аграрній академії на технолога. Працювала офіціанткою у різних закладах.

Стала відомою завдяки блогу. Даша почала знімати відео під час карантину, коли навчалась на останньому курсі. Вона хотіла набратися впевненості та навчитися говорити перед камерами. Ролики з розпаковками з сільського магазину та інші відео стали вірусними в мережі. Також Даша Євтух брала участь у кулінарному шоу "МастерШеф".

Блогерка перебуває у шлюбі з колишнім депутатом Полтавської ради Олександром Глазовим. У 2023 році пара одружилася, а через рік у них народилась донька Феміда.

1 квітня росіяни обстріляли Полтавську громаду ударними безпілотниками. Один з дронів пошкодив кілька приватних будинків, серед них був дім Даші Євтух та Олександра Глазова. Як виявилося, практично половина будинку зруйнована.

З дописів подружжя складалося враження, що саме вони постраждали від обстрілу. Насправді ж у будинку проживала сім'я, що винайняла дім в оренду. Через це пару розкритикували. Тому згодом вони прояснили ситуацію та закликали долучитися до збору для цієї родини.