Після скандалу через зруйнований будинок: блогерка Даша Євтух виїхала з України
6 травня, 15:59
Після скандалу через зруйнований будинок: блогерка Даша Євтух виїхала з України

Марія Касій
Основні тези
  • Блогерка Даша Євтух разом з донькою виїхала з України, про що повідомила в інстаграмі.
  • Її будинок у Полтавській області був пошкоджений під час обстрілу, але в ньому проживала інша родина, яка орендувала житло.

Українська блогерка та учасниця "МастерШеф" Даша Євтух повідомила про важливе рішення. Вона заявила, що покинула країну разом з донькою.

Блогерка, яка стала відомою після відео з "розпаковками", опублікувала новий допис на своїй сторінці в інстаграмі. У ньому вона повідомила про виїзд з України. 

Даша Євтух показала фото з зібраними валізами й сумками. Поруч з нею – дитячий візочок, де лежала її донька. 

Ми виїхали з України. Ми не витримали... Хтось підтримає і зрозуміє, а хтось знову розкритикує, 
– лаконічно прокоментувала своє рішення Євтух. 

Наразі цю новину ніяк не прокоментував Олександр Глазов, чоловік Даші Євтух. Невідомо, чи він залишився в Україні, чи також виїхав. 


Даша Євтух з донькою / Фото з інстаграму Даші Євтух

Зазначимо, нещодавно про виїзд з України також повідомили Володимир Остапчук та його дружина Катерина. Подружжя емігрує наприкінці травня і вже влітку перебуватиме в Канаді.

Що відомо про Дашу Євтух та в який скандал вона потрапила? 

  • Даша Євтух родом з села Богодарівка у Полтавській області. Вона хотіла стати акторкою, але навчалась в аграрній академії на технолога. Працювала офіціанткою у різних закладах.
  • Стала відомою завдяки блогу. Даша почала знімати відео під час карантину, коли навчалась на останньому курсі. Вона хотіла набратися впевненості та навчитися говорити перед камерами. Ролики з розпаковками з сільського магазину та інші відео стали вірусними в мережі. Також Даша Євтух брала участь у кулінарному шоу "МастерШеф".
  • Блогерка перебуває у шлюбі з колишнім депутатом Полтавської ради Олександром Глазовим. У 2023 році пара одружилася, а через рік у них народилась донька Феміда. 

1 квітня росіяни обстріляли Полтавську громаду ударними безпілотниками. Один з дронів пошкодив кілька приватних будинків, серед них був дім Даші Євтух та Олександра Глазова. Як виявилося, практично половина будинку зруйнована

З дописів подружжя складалося враження, що саме вони постраждали від обстрілу. Насправді ж у будинку проживала сім'я, що винайняла дім в оренду. Через це пару розкритикували. Тому згодом вони прояснили ситуацію та закликали долучитися до збору для цієї родини.

