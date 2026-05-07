Поки дружина з донькою за кордоном: чоловік Даші Євтух чесно сказав, де перебуває

Блогерка Даша Євтух днями заявила про виїзд з України. Вона не розповідала деталей, тому чимало її підписників почали ставити запитання – чи виїхав разом з нею її чоловік.

Олександр Глазов вирішив спростувати чутки на своїй сторінці в інстаграмі. Він опублікував відео, в якому розповів, що перебуває в Києві.

Чоловік Даші Євтух додав, що продовжує займатися будинком. Він продовжує надсилати фінансову допомогу, яка йому надходить, сім'ї, що орендувала будинок.

Я в Києві, нікуди не виїхав. Я займаюся будинком. Комісія до нас так і не приїхала. Будинок у тому стані, в якому він був, – так і стоїть. Комуналку мені продовжують нараховувати, розбираюся з цим. Щоб не придумували нових історій,

– розповів Олександр Глазов.

Нагадаємо, 6 травня Даша Євтух опублікувала фото з донькою та валізами. Вона повідомила, що "не витримала" та виїхала з України. Куди саме емігрувала блогерка – наразі невідомо.

Про який будинок йде мова?

1 квітня російські окупанти завдали удару по Полтавській громаді. Ударні безпілотники атакували область уже вдруге за добу. Дрон впав на території громади та пошкодив приватні будинки, господарські будівлі та автомобілі. Шестеро людей постраждало.

Безпілотник практично влетів у будинок Даші Євтух та Олександра Глазова. У домі вибило вікна, зірвало дах, згорів гараж і сарай та інші будівлі. Вони виклали номери банківських карток, де збирали на допомогу.

Як згодом стало відомо, блогери тимчасово в будинку не проживали. Будинок винаймала в оренду інша сім'я. Пару почали критикувати. Даша й Олександр пізніше відповіли й пояснили, що всі кошти передадуть саме цій родині. Також Глазов переказав (і продовжує переказувати) їм допомогу від Полтавської міської ради.