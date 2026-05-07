Александр Глазов решил опровергнуть слухи на своей странице в инстаграме. Он опубликовал видео, в котором рассказал, что находится в Киеве.

Муж Даши Евтух добавил, что продолжает заниматься домом. Он продолжает присылать финансовую помощь, которая ему поступает, семье, арендовавшей дом.

Я в Киеве, никуда не уехал. Я занимаюсь домом. Комиссия к нам так и не приехала. Дом в том состоянии, в котором он был, – так и стоит. Коммуналку мне продолжают начислять, разбираюсь с этим. Чтобы не придумывали новых историй,

– рассказал Александр Глазов.

Напомним, 6 мая Даша Евтух 6 мая опубликовала фото с дочкой и чемоданами. Она сообщила, что "не выдержала" и уехала из Украины. Куда именно эмигрировала блогер – пока неизвестно.

О каком доме идет речь?

1 апреля российские оккупанты нанесли удар по Полтавской общине. Ударные беспилотники атаковали область уже второй раз за сутки. Дрон упал на территории общины и повредил частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Шесть человек пострадали.

Беспилотник практически влетел в дом Даши Евтух и Александра Глазова. В доме выбило окна, сорвало крышу, сгорел гараж и сарай и другие постройки. Они выложили номера банковских карточек, где собирали на помощь.

Как впоследствии стало известно, блогеры временно в доме не проживали. Дом снимала в аренду другая семья. Пару начали критиковать. Даша и Александр позже ответили и объяснили, что все средства передадут именно этой семье. Также Глазов перевел (и продолжает переводить) им помощь от Полтавского городского совета.