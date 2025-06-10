Обіймались та цілувались: Даша Квіткова засвітилась на публіці з гравцем Динамо
- Чутки про роман Даші Квіткової з футболістом Володимиром Бражком посилилися після появи відео, де дівчина, схожа на блогерку, проводжає Бражка на молодіжне Євро-2025.
- Ні Квіткова, ні Бражко не коментують чутки про їхні стосунки, хоча футболіст підігрів їх, зазначивши, що його підвезла дівчина.
Вже деякий час у мережі ходять чутки про роман Даші Квіткової з українським футболістом Володимиром Бражком. Нещодавно півзахисник київського Динамо засвітився на публіці з дівчиною, схожою на блогерку.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на відео, яке опублікували на ютуб-каналі ВЗБІРНА. Ймовірно, саме Даша проводжала Володимира на молодіжне Євро-2025 з футболу.
До слова Бражко підігрів інтерес на тлі чуток про стосунки з Квітковою одним коментарем
Молодіжна збірна України з футболу вирушила до Словаччини на Євро-2025, де зіграє з Данією, Нідерландами та Фінляндією. Володимира Бражка до автобуса, ймовірно, підвозила Даша Квіткова. Обличчя дівчини на відео не видно, однак помітити схожість з блогеркою можна. Прощаючись, вони обіймалися та цілувалися.
Коли ведучий Андрій Іолкін запитав у Бражка, хто його підвіз, футболіст відповів, що дівчина, підігрівши чутки про стосунки з Квітковою. Водночас наразі ні блогерка, ні футболіст цю інформацію ніяк не коментують.
Дашу Квіткову і Володимира Бражка підозрюють у романі
Минулого місяці видання РБК-Україна, посилаючись на інсайдера, повідомило, що Даша Квіткова та Володимир Бражко зустрічаються вже кілька місяців. Їх бачили разом на прогулянках.
Згодом Квіткову та Бражка помітили разом на святкуванні. Ймовірно, вони відвідали весілля одноклубника Володимира, центрального захисника Динамо Максима Дячука та його коханої Марії.