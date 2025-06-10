Обіймались та цілувались: Даша Квіткова засвітилась на публіці з гравцем Динамо

Вже деякий час у мережі ходять чутки про роман Даші Квіткової з українським футболістом Володимиром Бражком. Нещодавно півзахисник київського Динамо засвітився на публіці з дівчиною, схожою на блогерку.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на відео, яке опублікували на ютуб-каналі ВЗБІРНА. Ймовірно, саме Даша проводжала Володимира на молодіжне Євро-2025 з футболу.

До слова Бражко підігрів інтерес на тлі чуток про стосунки з Квітковою одним коментарем

Молодіжна збірна України з футболу вирушила до Словаччини на Євро-2025, де зіграє з Данією, Нідерландами та Фінляндією. Володимира Бражка до автобуса, ймовірно, підвозила Даша Квіткова. Обличчя дівчини на відео не видно, однак помітити схожість з блогеркою можна. Прощаючись, вони обіймалися та цілувалися.

Володимир Бражко та, ймовірно, Даша Квіткова / Скриншот з відео

Квіткову та Бражка підозрюють у романі / Скриншот з відео

Коли ведучий Андрій Іолкін запитав у Бражка, хто його підвіз, футболіст відповів, що дівчина, підігрівши чутки про стосунки з Квітковою. Водночас наразі ні блогерка, ні футболіст цю інформацію ніяк не коментують.

Дашу Квіткову і Володимира Бражка підозрюють у романі