Про це повідомляє Show 24 з посиланням на відео, яке опублікували на ютуб-каналі ВЗБІРНА. Ймовірно, саме Даша проводжала Володимира на молодіжне Євро-2025 з футболу.
До слова Бражко підігрів інтерес на тлі чуток про стосунки з Квітковою одним коментарем
Молодіжна збірна України з футболу вирушила до Словаччини на Євро-2025, де зіграє з Данією, Нідерландами та Фінляндією. Володимира Бражка до автобуса, ймовірно, підвозила Даша Квіткова. Обличчя дівчини на відео не видно, однак помітити схожість з блогеркою можна. Прощаючись, вони обіймалися та цілувалися.
Володимир Бражко та, ймовірно, Даша Квіткова / Скриншот з відео
Квіткову та Бражка підозрюють у романі / Скриншот з відео
Коли ведучий Андрій Іолкін запитав у Бражка, хто його підвіз, футболіст відповів, що дівчина, підігрівши чутки про стосунки з Квітковою. Водночас наразі ні блогерка, ні футболіст цю інформацію ніяк не коментують.
Дашу Квіткову і Володимира Бражка підозрюють у романі
Минулого місяці видання РБК-Україна, посилаючись на інсайдера, повідомило, що Даша Квіткова та Володимир Бражко зустрічаються вже кілька місяців. Їх бачили разом на прогулянках.
Згодом Квіткову та Бражка помітили разом на святкуванні. Ймовірно, вони відвідали весілля одноклубника Володимира, центрального захисника Динамо Максима Дячука та його коханої Марії.