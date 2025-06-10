Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на видео, которое опубликовали на ютуб-канале ВЗБІРНА. Вероятно, именно Даша провожала Владимира на молодежное Евро-2025 по футболу.

К слову Бражко подогрел интерес на фоне слухов об отношениях с Квитковой одним комментарием

Молодежная сборная Украины по футболу отправилась в Словакию на Евро-2025, где сыграет с Данией, Нидерландами и Финляндией. Владимира Бражко к автобусу, вероятно, подвозила Даша Квиткова. Лицо девушки на видео не видно, однако заметить сходство с блогершей можно. Прощаясь, они обнимались и целовались.

Владимир Бражко и, вероятно, Даша Квиткова / Скриншот с видео

Квиткову и Бражко подозревают в романе / Скриншот из видео

Когда ведущий Андрей Иолкин спросил у Бражко, кто его подвез, футболист ответил, что девушка, подогрев слухи об отношениях с Квитковой. В то же время пока ни блогерша, ни футболист эту информацию никак не комментируют.

Дашу Квиткову и Владимира Бражко подозревают в романе