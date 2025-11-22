Де й коли відбудеться прощання з Лесиком – ексучасником гурту DZIDZIO
Журналістка Марія Панчишин повідомила, коли й де відбудеться похорон Лесика (Олега Турка). Також вона розповіла, де поховають ексучасника гурту DZIDZIO.
Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Панчишин.
Панахида за Лесиком відбудеться сьогодні, 22 листопада, о 19:00 у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. Вона пройде у церкві святих апостолів Петра і Павла.
Попрощатися з ексучасником гурту DZIDZIO можна буде завтра, 23 листопада, в тій же церкві. Чин похорону розпочнеться о 12:00. Лесика поховають у селищі Івано-Франкове.
Що відомо про смерть Лесика?
Уранці 22 листопада Марія Панчишин повідомила про смерть Лесика (Олега Турка). Причину журналістка не розкрила, однак відомо, що в співака були проблеми зі здоров'ям.
У травні 2024 році Лесик переніс складну операцію на серце. А 5 грудня на концерті Наталії Бучинської, що проходив у Львові в Malevich Concert Arena, в співака зупинилося серце.
Згодом Панчишин заявила, що Турка насправді отруїли. Організм чоловіка не витримав такої дози токсичних речовин, через що у співака почався стеноз аортального клапана.
На смерть Лесика вже відреагував Михайло Хома (Дзідзьо) – фронтмен та засновник гурту DZIDZIO і Назарій Гук, більш відомий як Julik – колишній клавішник колективу.