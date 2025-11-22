Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Панчишин.

Панахида за Лесиком відбудеться сьогодні, 22 листопада, о 19:00 у місті Новояворівськ Львівської області, де народився співак. Вона пройде у церкві святих апостолів Петра і Павла.

Попрощатися з ексучасником гурту DZIDZIO можна буде завтра, 23 листопада, в тій же церкві. Чин похорону розпочнеться о 12:00. Лесика поховають у селищі Івано-Франкове.

Коли й де відбудеться прощання з Лесиком / Скриншот з інстаграму Марії Панчишин

Що відомо про смерть Лесика?