Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Панчишин.
Панихида по Лесику состоится сегодня, 22 ноября, в 19:00 в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Она пройдет в церкви святых апостолов Петра и Павла.
Проститься с экс-участником группы DZIDZIO можно будет завтра, 23 ноября, в той же церкви. Чин похорон начнется в 12:00. Лесика похоронят в поселке Ивано-Франково.
Когда и где состоится прощание с Лесиком / Скриншот из инстаграма Марии Панчишин
Что известно о смерти Лесика?
Утром 22 ноября Мария Панчишин сообщила о смерти Лесика (Олега Турка). Причину журналистка не раскрыла, однако известно, что у певца были проблемы со здоровьем.
В мае 2024 году Лесик перенес сложную операцию на сердце. А 5 декабря на концерте Натальи Бучинской, проходившем во Львове в Malevich Concert Arena, у певца остановилось сердце.
Впоследствии Панчишин заявила, что Турка на самом деле отравили. Организм мужчины не выдержал такой дозы токсичных веществ, из-за чего у певца начался стеноз аортального клапана.
На смерть Лесика уже отреагировал Михаил Хома (Дзидзьо) – фронтмен и основатель группы DZIDZIO и Назарий Гук, более известный как Julik – бывший клавишник коллектива.