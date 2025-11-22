Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Панчишин.

Панихида по Лесику состоится сегодня, 22 ноября, в 19:00 в городе Новояворовск Львовской области, где родился певец. Она пройдет в церкви святых апостолов Петра и Павла.

Проститься с экс-участником группы DZIDZIO можно будет завтра, 23 ноября, в той же церкви. Чин похорон начнется в 12:00. Лесика похоронят в поселке Ивано-Франково.

Когда и где состоится прощание с Лесиком / Скриншот из инстаграма Марии Панчишин

Что известно о смерти Лесика?