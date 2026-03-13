Де зараз "Брати Гадюкіни" – легенди українського року, про яких знімуть фільм

Український гурт "Брати Гадюкіни" – культовий колектив, що був одним із найяскравіших та найвпливовіших наприкінці 80-х та у 90-х роках. Їхня музика поєднувала різні жанри – від рок-н-ролу до панку, від блюзу до регі; а саркастичні тексти зробили "гадів" справжнім культурним феноменом.

За десятиліття існування гурт "Брати Гадюкіни" пережив різне – і шалений успіх, і втрату лідера, і кілька тривалих пауз. Де зараз колектив та чим живуть сьогодні його учасники – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Історія гурту "Брати Гадюкіни"

Гурт заснували у Львові у 1988 році. Тоді саксофоніст Олександр "Шуля" Ємець познайомився з Сергієм Кузьмінським, який нещодавно вийшов з в'язниці. Так вони створили колектив. "Шуля" був автором перших російськомовних пісень. У серпні відбувся їхній перший виступ.

Згодом Кузя написав перші україномовні треки "Всьо чотко" і "Мертвий пісень". Ці пісні викликали справжній фурор.

Через те що "Шуля" зайнявся іншим проєктом та став залежним від наркотиків, лідерство на себе перебрав Сергій Кузьмінський. Він став автором текстів, що стали основою для дебютного альбому "Всьо чотко!".

Цікаво, що його записували на студії Володимира Бебешка. Коштів, щоб розрахуватись, не вистачило, тому кілька пісень Кузя подарував Віці Врадій, яку ми знаємо як "Сестричку Віку". З цими треками вона перемогла у рок-номінації на першій "Червоній Руті", а друге місце завоювали "Гади".

"Брати Гадюкіни" запалювали з україномовною програмою як в українських містах, так і в Москві. А одного разу касета "Всьо чотко!" потрапила до рук Алли Пугачової – і та, захопившись піснями, запросила молодий колектив на своє шоу. Це стало трампліном для подальшої концертної діяльності по всьому СРСР.

Колектив поєднував різні музичні напрямки: рок-н-рол, блюз, панк, регі, фанк, фольк. Усе це приправлено "стьобними" та іронічними текстами з галицькими діалектизмами й наркоманським сленгом.

Сергій Кузьмінський, Павло Крохмальов, Геннадій Вербяний, Ігор Мельничук та Михайло Лундін – цей склад "Братів Гадюкіних" називають "золотим".

У 1991 році "Брати Гадюкіни" записали другий альбом "Ми – хлопці з Бандерштадту" й відправилися на гастролі Європою. Однак згодом на гурт чекала творча пауза – Кузя поїхав лікуватися від залежності в Бельгію.

Після повернення лідера гурт записав ще один альбом "Було не любити", а згодом "Бай, бай, мила", що мав стати останнім. Сергій Кузьмінський переїхав до Росії та продовжував кар'єру як діджей.

У 2006 році легенди вирішили возз'єднатися – гурт дав великий концерт у Палаці спорту. 3 серпня 2009 року Сергій Кузьмінський пішов з життя через рак горла.

У 2011 році "Брати Гадюкіни" разом з багатьма іншими рок-музикантами зіграли великий концерт пам'яті Сергія Кузьмінського "Я вернувся домів". І ще через 2 роки вирішили провернутися та продовжити історію колективу. Так вийшов альбом Made in Ukraine. У 2019 році вийшла ще одна платівка – "Сміх і Гріх".

Де зараз "Брати Гадюкіни"?

Колектив продовжує існувати. "Брати Гадюкіни" періодично виступають на концертах та фестивалях. Після початку повномасштабного вторгнення вони беруть участь у благодійних концертах та культурних ініціативах.

В інтерв'ю Суспільному у 2023 році "Брати Гадюкіни" розповідали, що продовжують писати музику. Вони почали роботу над альбомом, де будуть авторські пісні та повстанські композиції в новому звучанні.

Я вам скажу про те, яка повинна бути українська музика. Одним словом – правдива.Чесна й правдива,

– казав Михайло Лундін.

Нещодавно стало відомо, що про гурт "Брати Гадюкіни" зніматимуть фільм. В основі сценарію буде книжка Юрія Рокецького "Всьо чотко", що вийшла у 2024 році.

Стрічкою займатиметься компанія Solar Media Entertainment, режисер та автор сценарію – Сергій Кулибишев. Наразі прем'єру планують на осінь 2027 року.