Жахливе вбивство, – Анатоліч висловився про активіста Ганула, якого застрелили у центрі Одеси
- 14 березня в центрі Одеси застрелили громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція розпочала розслідування.
- Телеведучий Анатолій Анатоліч, який був знайомий з Ганулом, прокоментував вбивство.
14 березня вбили українського громадського діяча та волонтера Дем'яна Ганула. В активіста вистрілили в центрі Одеси просто посеред дня.
Цей інцидент прокоментував телеведучий Анатолій Анатоліч. Як виявилося, він був особисто знайомий з вбитим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.
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Так, Анатолій Анатоліч розповів, що познайомився з Дем'яном Ганулом через спільного товариша. За його словами, місяць тому вони разом вечеряли в Одесі, гарно поспілкувалися і домовилися побачитися, коли Анатолій буде в місті. Також Анатоліч показав їхнє спільне фото.
Анатолій Анатоліч показав фото з Дем'яном Ганулом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Він прокоментував вбивство громадського активіста.
Вбили спеціально, щоб показати всім, хто відстоює українське: "Дивіться, що ми можемо робити". Це не просто жахливе вбивство людини, в якої залишилася донька і дружина. Це замах черговий на все українське, що продовжує відстоювати свої права, боротися з проросійськими настроями,
– зазначив шоумен.
Для довідки! Біографія Дем'яна Ганула вже на сайті.
Що відомо про смерть Дем'яна Ганула
- Приблизно о 10:30 правоохоронні органи отримали повідомлення про інцидент у Приморському районі Одеси, де невідомий здійснив постріл у перехожого. Правоохоронці повідомили, що нападник залишив місце злочину, і розпочалися оперативні заходи з його розшуку.
- Пізніше з'ясувалося, що жертвою нападу став громадський діяч Дем'ян Ганул.
- Слідчі вже затримали особу, яку підозрюють у скоєнні цього вбивства.
- За інформацією від спецслужб, стрільцем виявився 46-річний чоловік, якого також розшукували за дезертирство.