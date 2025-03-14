Этот инцидент прокомментировал телеведущий Анатолий Анатолич. Как оказалось, он был лично знаком с убитым. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу телеведущего.
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Так, Анатолий Анатолич рассказал, что познакомился с Демьяном Ганулом через общего товарища. По его словам, месяц назад они вместе ужинали в Одессе, хорошо пообщались и договорились увидеться, когда Анатолий будет в городе. Также Анатолич показал их совместное фото.
Анатолий Анатолич показал фото с Демьяном Ганулом / Скриншот из инстаграм-сторис
Он прокомментировал убийство общественного активиста.
Убили специально, чтобы показать всем, кто отстаивает украинское: "Смотрите, что мы можем делать". Это не просто ужасное убийство человека, у которого осталась дочь и жена. Это покушение очередное на все украинское, что продолжает отстаивать свои права, бороться с пророссийскими настроениями,
– отметил шоумен.
Для справки! Биография Демьяна Ганула уже на сайте.
Что известно о смерти Демьяна Ганула
- Примерно в 10:30 правоохранительные органы получили сообщение об инциденте в Приморском районе Одессы, где неизвестный произвел выстрел в прохожего. Правоохранители сообщили, что нападавший покинул место преступления, и начались оперативные мероприятия по его розыску.
- Позже выяснилось, что жертвой нападения стал общественный деятель Демьян Ганул.
- Следователи уже задержали лицо, которое подозревают в совершении этого убийства.
- По информации от спецслужб, стрелком оказался 46-летний мужчина, которого также разыскивали за дезертирство.