Цей інцидент прокоментував телеведучий Анатолій Анатоліч. Як виявилося, він був особисто знайомий з вбитим. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучого.

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Так, Анатолій Анатоліч розповів, що познайомився з Дем'яном Ганулом через спільного товариша. За його словами, місяць тому вони разом вечеряли в Одесі, гарно поспілкувалися і домовилися побачитися, коли Анатолій буде в місті. Також Анатоліч показав їхнє спільне фото.



Анатолій Анатоліч показав фото з Дем'яном Ганулом / Скриншот з інстаграм-сторіс

Він прокоментував вбивство громадського активіста.

Вбили спеціально, щоб показати всім, хто відстоює українське: "Дивіться, що ми можемо робити". Це не просто жахливе вбивство людини, в якої залишилася донька і дружина. Це замах черговий на все українське, що продовжує відстоювати свої права, боротися з проросійськими настроями,

– зазначив шоумен.

Для довідки! Біографія Дем'яна Ганула вже на сайті.

Що відомо про смерть Дем'яна Ганула