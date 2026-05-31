Місто, де оживає історія, – перша леді та українські зірки зворушливо привітали з Днем Києва

У неділю, 31 травня, українська столиця відзначає день народження. День Києва вже п'ятий рік проходить в умовах воєнного стану. Українські зірки активно вітають улюблене місто зі святом.

Знаменитості діляться зворушливими спогадами, розповідають про улюблені місця, показують архівні фото, дякують Києву за його тепло та бажають миру. Як зірки привітали з Днем Києва – дивіться у добірці 24 Каналу.

Цікаво Ними пишається увесь світ: відомі люди, які народились у Києві

Олена Зеленська

Перша леді України написала, що у травні Київ найгарніший – сонячний та квітучий. Під час війни українці особливо гостро почали відчувати красу і водночас крихкість наших міст. Тому те, що вони досі стоять – це заслуга і винагорода для нас і всієї країни.

Сьогоднішній Київ умістив всю Україну, бо став домом, новим початком і надією для сотень тисяч українців, які через нападників не можуть повернутися в рідні міста. Тому день столиці – це також день кожного українського міста і день усіх, хто чекає та обов’язково дочекається безпеки дорогих місць і повернення додому,

– поділилась Зеленська.

Jerry Heil

Співачка переспівала пісню "Києве мій" англійською мовою. У зворушливому відео показали не тільки Jerry Heil, але й ролики з краєвидами столиці та чуттєвими кадрами.

Jerry Heil переспівала "Києве мій": відео

Євген Хмара

Піаніст-віртуоз з нагоди свята підготував для киян особливий подарунок. Він виконав "Києве мій" на роялі в метрополітені. Йому акомпанував барабанник Олександр Селезньов, але замість музичного інструменту був "Джавелін".

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що жодне місто України для нього немає стільки відтінків, скільки є в Києва.

Місто – сила, місто – прихисток, місто – сцена... Місто – сум, місто – пам'ять, місто – надія... Все, як у відомій пісні... З Днем народження, Києве мій!

– написав Вакарчук.

Маша Єфросиніна

Ведуча розповіла, що приїхала до Києва 30 років тому юною дівчиною. І тоді їй було доволі складно, адже вона зовсім не знала, що чекає попереду. Київ побачив її різною: авантюристкою, ведучою, дружиною, мамою.

Сьогодні я більше не дивлюся на нього очима дівчини, яка приїхала сюди колись із валізою страхів та комплексів. Я дивлюся на нього з вдячністю за те, що саме в цьому місті, й тільки в ньому відчуваю життя у всій його повноті!

– написала Маша Єфросиніна.

Катерина Кухар

Хореографиня зізналась, що для неї Київ - це не тільки рідні вулиці та спогади. Також це Софія Київська - одна з найдавніших святинь, яка бачила, як змінюються покоління; Андріївський узвіз, Андріївська церква, Старокиївська гора.

І десь між усіма цими сторінками великої історії – моє власне життя. Києве, ти бачиш мене від самого народження,

– поділилась Катерина Кухар.

Олена Мандзюк

Блогерка опублікувала зворушливе звернення до міста та показала свої перші фото столиці, зроблені на плівку. Олена розповіла, що для неї Київ – це місто, яке щоночі прокидається від сирен, але зранку вирушає на роботу, відкриває бізнес, рятує людей, волонтерить.

"Я часто думаю про те, скільки історій щодня проживає Київ. Скільки військових повертаються сюди у відпустки, скільки мам чекають своїх дітей, скільки людей збирають донати, працюють без вихідних, допомагають одне одному і продовжують жити попри все. І мені хочеться подякувати кожному, хто продовжує наповнювати це місто життям", – написала Олена Мандзюк.

Олена Тополя

Співачка подякувала кожному киянину та захиснику, що береже столицю України. Вона побажала Києву мирного неба, квітучої весни і якнайшвидшої перемоги.

Ти – місто, де оживає історія, де кожен каштан шепоче про силу нашого народу, а Дніпро несе крізь віки нашу незламну волю. З Днем народження, мій величний, мій незламний Києве!

– висловилась Тополя.

Лілія Ребрик

Ведуча поділилась, що народилась не в Києві. Але саме тут навчилась любити, чекати, вірити та знаходити сили. У столиці здійснювалися її мрії, відбувались найважливіші зустрічі і прощання.

"Ти можеш бути виснаженим і натхненним, суворим і неймовірно ніжним. І, мабуть, саме за це я люблю тебе найбільше, бо ти завжди справжній. Живи, мій Києве. Квітни. Ти завжди частинка мого серця і я завжди вертатимусь до тебе з будь-якої точки на мапі, бо ти — це дім!" – написала Ребрик.